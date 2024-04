Memòria.cat publica en primícia tres obres de teatre inèdites de Josep Maria Planes

El web de Memòria.cat dedicat a l'escriptor manresà Josep Maria Planes s'enriqueix a partir d'aquest dijous amb la publicació de tres obres de teatre inèdites del gran escriptor: Amor, Un dinar fred i Déu el va castigar. Les dues primeres havien estat representades als anys 30, però el text no havia vist la llum fins ara. De Déu el va castigar no hi ha constància que ni tan sols fos representada, i sembla que fins ara s'ignorava la seva existència.

Memòria.cat també posa a disposició de tothom una desconeguda adaptació inèdita que Josep Maria Planes va fer de l'obra Five Star Final, del periodista i editor de premsa escrita de Pennsilvània Louis Weitzenkorn. Planes la va titular La edició del vespre (així, sense apòstrof).

Els originals de les quatre obres es conserven al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre.

L'obra Déu el va castigar s'ha conservat en la versió manuscrita; Un dinar fred, en versió manuscrita i en versió mecanografiada; Amor i La edició del vespre, en format mecanografiat. Totes les versions contenen anotacions i diverses parts ratllades per l'autor manresà.

Josep Maria Planes va debutar com a autor teatral amb L'home que s'havia de morir, estrenada al Teatre Novetats el 4 d'abril de 1930, dirigida per Carles Capdevila, i que va veure la llum en aquest web l'any 2020. El 6 de desembre de 1930 Josep Maria Planes estrenava la seva segona producció, Qui l'ha vist i qui el veu. La seva tercera obra de teatre va ser Un dinar fred, que va estrenar el 8 de març de 1932, i que ara ofereix Memòria.cat en versió manuscrita i versió mecanografiada. Finalment, el 7 de gener de 1933 estrenava la seva quarta obra de teatre. Es titula Amor i també s'ofereix en aquest web.

Fins ara aquestes eren les obres teatrals conegudes de Josep Maria Planes, però aquest dijous Memòria.cat en pública una altra completament desconeguda: Déu el va castigar. Un pare prohibeix a la seva filla que es casi, i aquesta negativa produirà un seguit de situacions totalment inversemblants i uns girs de guió inesperats.

Josep Maria Planes també va traduir i adaptar al català diverses obres de teatre, dues de les quals es poden trobar en el web: El Faquir Bengapur, adaptació de l'obra The Spider, original d'Eulton Cursler i Lowel Brantano, i The Front Page, de Ben Hecht i Charles MacArthur, que va adaptar amb el nom de Reporters.

I també aquest dijous, Memòria.cat ofereix una altra adaptació inèdita, la de l'obra Five Star Final, del periodista i editor de premsa escrita de Pennsilvània Louis Weitzenkorn i que Planes va titular La edició del vespre. L'obra, estrenada el 1930, neix de l'experiència periodística de Weiltzenkom i parla de com pot arribar a ser de salvatge el periodisme per aconseguir tenir més lectors. L'obra va tenir tant èxit que se'n va fer una pel·lícula, que en castellà portava el nom de Sed de escándalo i que es va estrenar el 1931.

Planes també va traduir i adaptar El crit del carrer, de Raymond Massey, i Ces dames aux chapeaux verts, de Germaine Acremant, que va titular Quatre bones senyores.

L'autor del web dedicat a Josep Maria Planes és Joaquim Aloy, de l'Associació Memòria i Història de Manresa.