La Papasseit de Manresa acollirà dissabte un recital poètic amb Mireia Calafell

La llibreria Papasseit de Manresa acollirà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia un recital poètic a càrrec de Mireia Calafell, que presentarà el seu poemari Si una emergència, guardonat amb el prestigiós Premi Carles Riba de poesia 2023.

Mireia Calafell és poeta. Ha publicat Poètiques del cos (premi Amadeu Oller 2006 i premi Anna Dodas 2007 al millor llibre publicat d'autor inèdit), Costures (2009). Amb Tantes mudes (2013), va rebre la Lletra d'Or al millor llibre en català de l'any 2014. Nosaltres, qui (2020) va ser guardonat amb el premi Mallorca de poesia (2019) i reconegut per l'AELC amb el premi al millor llibre de poemes del 2020.

Ha estat convidada a festivals internacionals a l'Argentina, Egipte, Canadà, Luxemburg i Itàlia, entre d'altres. Ha estat codirectora del Festival Poesia i més (2015-2016) i de Barcelona Poesia (2018-2021).

Que el món s'acaba, que som en un estat d'emergència: aquest és el relat que impera actualment quan es diu el present i s'imagina el futur. Al poemari de Mireia Calafell, aquest sentit d'emergència davant d'un esdeveniment greu i imprevist que demana una actuació immediata és el que integra els poemes de la primera part, on es descriu la fi d'un món, que no és altra que la fi d'una relació. Tanmateix, l'emergència té una altra accepció, lligada a l'acció d'emergir, a la possibilitat que enceta. Aquest és el sentit dels poemes de la segona part, que celebren el desig i la resistència, l'obstinació pel sí, per l'emergència.