La Perla29 portarà «Coralina, la serventa amorosa» de Carlo Goldoni al Kursaal

La sala gran del Kursaal acollirà en dues funcions aquest cap de setmana, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, l'obra Coralina, la serventa amorosa, de Carlo Goldoni, que dirigeix Oriol Broggi i que interpreten Mireia Aixalà, Joan Arqué Solà, Xavier Boada, Rosa Gamiz, Clara de Ramon, Xavier Ruano; Sergi Torrecilla, Ireneu Tranis, Ramon Vila i Jaume Viñas.

A l'obra Coralina és la serventa de la mansió d'Ottavio, on va néixer i va ser criada "com una filla" al costat de l'hereu, el jove Florindo. Però ara el senyor Ottavio ha enviudat a una edat avançada i s'ha tornat a casar amb Beatrice, que mou tots els fils amb astúcia per tal que el seu propi fill, Lelio, sigui el destinatari de l'herència del vell. Ha aconseguit desterrar el jove Florindo de casa seva i Coralina, degradada a la condició de serventa d'últim nivell, ha decidit seguir-lo.

Però, Coralina és lúcida i tossuda, i es fixarà com a missió restaurar la bona posició de Florindo davant del seu pare i el seu patrimoni. Així comença un teixit enredat d'estratègies i complicacions que desencadenarà fervors amorosos, pactes amb notaris, complots entre el servei i molts objectius entrecreuats en una història apassionada que convertirà el Kursaal en una festa… i en un gran embolic!

Les entrades tenen un preu de 28 euros (26 euros per a majors de 65 anys, carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet.