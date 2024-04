La Polifònica de Puig-reig i la Camerata Bacasis interpretaran diumenge al Kursaal «El Messies» de Händel

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge a les 6 de la tarda, un dels oratoris més cèlebres de la història de la música: El Messies de Händel, un gran concert amb una setantena de músics dalt de l'escenari fruit de la unió del cor de la Polifònica de Puig-reig i l'orquestra de cambra Camerata Bacasis, sota la direcció d'Emmanuel Niubò.

La impressionant monumentalitat sonora d'aquest gran oratori sacre, evocador de la gesta divina fa que desperti encara avui un gran fervor arreu on és interpretat. Al Kursaal es gaudirà d'una versió reduïda amb una selecció dels millor números de l'obra que comptarà amb les veus solistes de Mireia Tarragó (soprano), Tànit Bono (mezzo), Oriol Guimerà (tenor) i Néstor Pindado (baix).

Juntament amb el seu coetani i compatrici Bach, Händel va ser considerat per Beethoven com "el millor músic que hi ha hagut". El compositor alemany ha esdevingut molt cèlebre pels seus oratoris amb una clara influència transfigurada de l'òpera italiana, les cantates germàniques, els oratoris romans i la tradició coral anglesa.

La Polifònica de Puig-reig és considerada una de les millors corals del país, fins al punt que fa trenta anys va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Fundada el 1968 ha desenvolupat una intensa activitat a Catalunya i també arreu del món.

La Camerata Bacasis, l'orquestra de corda de la Catalunya Central, està formada per una vintena de músics. Nascuda al 2011, des d'aleshores ha dut a terme nombroses produccions pròpies, algunes de les quals s'han pogut veure al Kursaal (Llums, càmera...música! i Electrobacasis).

A hores d'ara, queden molt poques localitats per veure El Messies de Händel. Les entrades tenen un preu de 22 euros (18 euros per a majors de 65, menors de 30 anys i carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet.