El Kursaal acollirà divendres «Odissea» de la coreògrafa Maria Rovira i la Fundació Crea Dance

La Fundació Crea Dance i la coreògrafa Maria Rovira portaran aquest divendres a les 8 del vespre a la sala gran del teatre Kursaal, Odissea, un espectacle de dansa contemporània per a vuit ballarins creat en coproducció entre El Mercat de les Flors i Los Teatres del Canal estrenat l'octubre del 2022. Arriba a Manresa dins del marc del Festival Batecs de Dansa que se celebra durant aquest cap de setmana, 12, 13 i 14 d'abril a la ciutat.

Odissea, una creació de Maria Rovira per a vuit ballarins, és un viatge que reflexiona sobre la nostra societat i els seus esdeveniments recents, sobre les guerres "modernes" i les seves conseqüències migratòries. L'original peça no defuig el dolor i la tragèdia, tot ressaltant imatges poètiques i belles en una creació visual plena de ritme. Odissea parla de sentiments com ara l'absència i la supervivència.

La col·laboració amb el compositor i músic Eduard lniesta, fan d'Odissea una obra en què les textures sonores i els ritmes ens transporten a través de paisatges canviants i rics en matisos. l és que Eduard lniesta és un compositor d'una música singular i emotiva amb segell propi i forta personalitat, síntesis de les influències amb les quals ha arribat recentment a celebrar els seus 25 anys damunt dels escenaris. La creació visual de Carme Gomila i la il·luminació de Sergio Gracia tanquen el cercle d'una posada en escena sensible i d'una plasticitat potent, plena de pinzellades èpiques i un gust per clarobscur, simbòlica i elegant.

La coreògrafa Maria Rovira va fundar Trànsit Dansa, companyia amb més de vint creacions, l'any 1985. Ha coreografiat també per a nombroses companyies internacionals, com el Ballet Hispánico de Nueva York, el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet Nacional de l'Uruguai, el Ballet de l'Òpera de Dessau o l'American Danse Festival, entre molts d'altres.

El 2017 va posar en marxa la Crea Dance Company amb l'estrena d'Els Ballets de Maria Rovira a Cuba pel Festival Grec de Barcelona. Després ha presentat Carmina Burana, en col·laboració amb l'Orquestra Simfònica del Vallés i coproduït per La Factoria Cultural de Terrassa, i el Rèquiem de Mozart, que ha rebut el Premi Butaca com a millor espectacle de dansa, entre d'altres. És Premi Nacional de Dansa 1998.

Les entrades per veure Odissea tenen un preu de 20 euros (10 euros amb Carnet Galliner i 15 euros per als menors de 30 anys majors de 65 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet.