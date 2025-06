Aleix Solernou guanya el Premi de Poesia Jove de Centelles amb un poema sobre la memòria de la guerra

El poeta i periodista de Sant Joan de Vilatorrada, Aleix Solernou Puig, ha estat reconegut amb el Premi de Poesia Jove de Centelles 2025, que es va lliurar el divendres 30 de maig a la Biblioteca La Cooperativa d'aquest municipi osonenc.

Un poema sobre les ferides de la guerra

L'obra premiada porta per títol La guerra a prop de casa i tracta sobre les conseqüències humanes dels conflictes armats. El poema reflexiona sobre l'oblit, la pèrdua i la necessitat de mantenir viva la memòria històrica. Amb un to íntim i compromès, Solernou posa l'accent en el dolor que perdura més enllà del front, en aquells que pateixen en silenci o han quedat marcats per sempre.

Aquest premi forma part del Premi de Relat Breu i Poesia per a Joves de Centelles, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Centelles amb el suport de l'Oficina Jove d'Osona. El certamen busca fomentar la creació literària entre el jovent i oferir una plataforma de visibilitat al talent emergent del país.

Altres guardons i trajectòria

En la mateixa modalitat de poesia, la categoria B (de 12 a 17 anys) va premiar El fil invisible de Laia Andrea Rodríguez Coa. A més, es va lliurar un accèssit a l'obra Mersin de Joan Ruiz Gegúndez, en la categoria A (de 18 a 30 anys), la mateixa que va guanyar Solernou.

Aleix Solernou (1995) és autor del llibre La revolta del poble (Edicions de L'Albí) i coautor del volum L'Abans de Sant Joan de Vilatorrada (Editorial Efadós). Aquest 2025 ha estat reconegut en diversos certàmens literaris: ha rebut la Flor Natural dels I Jocs Florals del Poble de Puig-reig, un accèssit al millor poema en el XXXII Premi Literari Miquel Bosch i Jover, i ha estat finalista del 8è Premi Ribera d'Ebre de Poesia Recitada.

Amb aquest nou reconeixement, Solernou consolida una trajectòria poètica marcada per la paraula compromís i la recuperació de la memòria com a eix temàtic recurrent.