El conte Petits herois del medi ambient, creat per l'empresa Tecnoconverting de Sant Fruitós de Bages amb il·lustracions de la reconeguda Pilarín Bayés, ja ha arribat a 2.000 famílies. L'obra, que es pot descarregar gratuïtament des d'aquest enllaç, pretén conscienciar infants i adults sobre el perill de llençar tovalloletes humides pel vàter, un hàbit que provoca greus problemes de contaminació als rius i als mars.

El llibre es presenta en dues versions: una a tot color i una altra per acolorir, perquè els més petits hi puguin posar el seu toc creatiu. A través de la història de tres germans i dos gatets espavilats, el conte explica de forma pedagògica com afecta la contaminació per residus sòlids al medi natural i què podem fer per combatre-la.

Un problema invisible que arriba als rius

La contaminació per residus sòlids és un problema generalitzat als municipis, especialment durant els episodis de pluja intensa, quan tones de residus arriben als cursos d'aigua a través dels sobreeixidors urbans. Evitar llançar objectes inadequats pel vàter, com tovalloletes, bastonets o compreses, pot reduir dràsticament aquest impacte.

El projecte TecnoGrabber, una solució concreta

Aquest material didàctic forma part del projecte TecnoGrabber, una iniciativa de Tecnoconverting que consisteix en la instal·lació de sistemes de retenció de residus als sobreeixidors. En cinc anys de funcionament, ja ha evitat que 1.000 tones de deixalles arribin als rius, gràcies a una tecnologia que actua abans que els residus passin al medi natural.