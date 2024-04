Batecs conjugarà a Manresa dansa de quilòmetre zero amb propostes de mirada internacional

La 6a edició de Batecs, el Festival de Dansa de Manresa, arriba aquest any a la ciutat de la mà d'onze companyies i de ballarins convidats que del 12 al 14 d'abril compartiran les seves propostes de dansa amb la ciutadania. Batecs 2024 Les papallones de l'ànima comptarà amb cinc companyies de quilòmetre zero i amb altres provinents de l'estranger com Cuba i França que tenen Catalunya com a residència actual. Entre les novetats d'aquest any destaquen la preestrena d'un espectacle, la dinamització del públic més fidel amb una companyia d'animació, la recuperació dels escenaris del Kursaal i el Conservatori, i la introducció d'un nou espai com és el parc de Puigterrà.

Per primera vegada, el Festival de Dansa de Manresa comptarà amb la preestrena d'un espectacle. Es tracta de Fleurir les abîmes, una actuació de la ballarina francesa Claire Ducreux, que ja ha visitat anteriors edicions de Batecs. L'última creació de Ducreux es basa en un arbre de set metres d'alçada, un arbre tan alt com el desig de la ballarina per plantar un arbre de dolçor al cor del món. L'espectacle es podrà veure dissabte a les 7 de la tarda a la plaça Neus Català Pallejà. Per la seva banda, la companyia Cosinsart oferirà un espectacle d'animació en dos temps que convidarà els passejants a proposar i ballar bandes sonores de la seva vida i els convidarà a l'envelat on podran emportar-se a casa un testimoni gràfic del moment en forma de fotografia. La primera part de l'animació, titulada Ballant-la, es durà a terme el dissabte a les 2/4 de 6 de la tarda al carrer Guimerà i al passeig Pere III, i la segona, amb el títol Ballant-la a l'envelat, el mateix dia a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Neus Català Pallejà.

La companyia cubana The Concept Dance Company portarà a Manresa l'espectacle El síndrome de la constància, una actuació per reflexionar sobre la necessitat de fer-se fort emocionalment per poder avançar i aconseguir somnis. La coreografia de Javier Peláez Faure i Miquel Álvarez Campos va guanyar a principis d'any els Premis Òrbita de Dansa Contemporània de Reus. El síndrome de la constància es podrà veure el dissabte a les 3/4 de 7 de la tarda a la plaça Neus Català Pallejà. De cara a diumenge, cal destacar l'espectacle Teen Time Gone, de la companyia Habemus Corpus, una oda a l'adolescència dirigida precisament a aquest col·lectiu que parla d'inquietuds internes, la convivència laberíntica en el si dels integrants i de les respostes que impulsen a prendre decisions i madurar. La peça, divertida i colpidora al mateix temps, es podrà veure a 1/4 d'1 del migdia a la plaça Neus Català Pallejà.

El divendres a les 7 de la tarda, es podrà veure al pati del teatre Kursaal l'espectacle Pedra de tartera del ballarí i creador Pau'a'm, una actuació per aturar-se a reflexionar al voltant de temes quotidians que el ritme frenètic actual porta a ignorar-los. El dissabte a 3/4 de 8 del vespre a la plaça Neus Català Pallejà, la companyia Iron Skulls Co, oferirà l'espectacle de dansa urbana contemporània La Perla. L'activitat de diumenge s'iniciarà a les 3/4 d'11 del matí al Parc de Puigterrà, on Lídia Busquets de Kinergia proposarà una activitat participativa per a tots els públics. Amb el títol El moviment de la felicitat, convidarà els assistents a una sessió de Qi gong especialment creada per al Batecs de Dansa d'enguany acompanyada de música en directe. Seguidament, hi haurà l'actuació itinerant La pell dels camins de la companyia La Sendera, que transcorrerà del parc fins a la plaça Neus Català Pallejà.



Formació

El laboratori Diàlegs ballats, guiat per la companyia internacional Iron Skulls Co, farà una crida a ballarins i ballarines professionals i preprofessionals que vulguin nodrir-se i compartir el treball de la companyia. El laboratori es durà a terme el dissabte de 3 a 5 de la tarda a la Sala Mestre Blanch del Conservatori. El laboratori és obert a persones amb experiència prèvia en dansa, circ i arts del moviment. Per inscriure-s'hi, caldrà omplir un formulari de la pàgina web del Batecs de Dansa. Del laboratori sorgiran els i les artistes que actuaran als Diàlegs ballats programats a l'espai escènic de la plaça Neus Català Pallejà el mateix dissabte al vespre.



Espectacles de pagament

De les tretze propostes artístiques, dues són de pagament. Odissea, de la companyia Crea Dansa, es podrà veure al teatre Kursaal el divendres a les 8 del vespre. Odissea és el nou treball de Maria Rovira amb música d'Eduard Iniesta que portarà vuit ballarins a l'escenari que emprendran un viatge per reflexionar sobre la societat i els esdeveniments recents, sobre les guerres actuals i les conseqüències migratòries. El segon espectacle, per a públic familiar i portat en col·laboració amb Imagina't, és Blowing, de la companyia Múcab Dans. L'espectacle s'adreça al públic familiar i es podrà veure al Teatre Conservatori el dissabte a 2/4 de 6 de la tarda. Blowing és un espectacle visual, poètic i innovador on la dansa, la música en directe i la tecnologia acompanyaran les aventures d'una espora que té per objectiu complir un desig. Les entrades per a tots dos espectacles es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a la pàgina web del teatre.

Batecs és el Festival de Dansa de Manresa que organitza l'Ajuntament de Manresa, a través de Manresa Cultura i de Manresana d'Equipaments Escènics, i que coordina la Plataforma per a la Dansa de la Catalunya Central amb el suport de la Generalitat de Catalunya.