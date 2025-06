Sant Vicenç de Castellet: amb l'experiència a la casa d'un nou arribat a l'alcaldia

Dani Mauriz, de Junts, va aconseguir en el seu segon intent, el 2023, l'alcaldia de Sant Vicenç de Castellet. Ho va fer amb majoria absoluta, perquè de qualsevol altra manera s'hauria pogut reproduir el pacte a tres, entre ERC, PSC i Comuns, del mandat anterior. Amb llarga experiència en el consistori amb responsabilitats importants com la d'Hisenda sota l'alcaldia de Joan Torres, Mauriz va apostar, amb menys escarafalls que candidatures d'altres municipis, pel discurs de la seguretat. Abans de les eleccions un grup de veïns ja havia intentat muntar una candidatura amb el nom de Desperta SVC que no va reeixir amb aquest tema com a element trocal.

Sant Vicenç de Castellet, com a capital del Bages Sud, notava la pressió demogràfica que arribava del Vallès i de la zona metropolitana. Una demografia que també es va traduir en creixement de les ocupacions, algunes de les quals prou conflictives, i de la sensació d'inseguretat entre els veïns de tota la vida. De fet, el municipi s'ha convertit en aquests darrers anys en el tercer del Bages en nombre d'habitants, només per darrere de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada.

La renúncia, ara fa un any, de la portaveu del grup municipal d'ERC al municipi, Adriana Delgado, ha permès a Mauriz gestionar el govern amb una oposició gairebé desapareguda.

Seguretat, piscina coberta i accés nord des de la C-55

Amb aquesta premisa, la seguretat i les ocupacions han estat un dels elements que ha volgut controlar de prop el nou govern de Junts a Sant Vicenç. Ja en el primer mig any de mandat creava la Direcció de Seguretat. Aquest 2025 també aprovava una ordenança pionera a Catalunya per a la gestió del padró d'habitants, amb especial atenció als possibles fraus en l'empadronament.

Però els projectes de l'equip de Dani Mauriz no s'han quedat aquí. Sense perdre temps, el govern formalitzava l’ocupació directa dels terrenys per poder continuar amb el projecte de construcció del vial d’accés des de la C-55 al nord del municipi. Una pilota que ara ja es troba a la teulada del Govern de la Generalitat. En paral·lel, també continuava amb el projecte de construcció de la piscina coberta, un tema recurrent els darrers anys, i designava l’equip redactor del projecte.

Algunes de les altres intervencions que ha portat a terme en aquests dos primers anys de mandat són la instal·lació d'una caldera de biomassa a l'Escola Sant Vicenç, on també es van arranjar les façanes; la urbanització del carrer Armengol; la col·locació d'una marquesina per cobrir la graderia del camp de futbol; la remodelació de les piscines d'estiu, o fer que el municipi entri en el mapa de la Volta Ciclista a Catalunya, o que l'autobús que fa la línia fins a la UAB faci parada al poble, entre d'altres.

Durant aquest 2025, el govern municipal també ha engegat el projecte de creació d'un transport públic urbà i està en treball de la signatura del conveni amb l'Incasol per convertir l'antiga Caserna en habitatges.

Un mandat que pot tenir continuïtat el 2027

Després de marxar de l'escena política local l'exdiputada republicana Adriana Delgado, molt hauran de treballar ERC, PSC i Comuns per presentar un candidat de cara a 2027 que pugui fer perillar una nova majoria absoluta de Junts a Sant Vicenç de Castellet. De fet, que tots tres sumin -i que puguin reeditar el pacte de 2019- seria l'única opció possible de fer caure Mauriz, però a dos anys vista, aquesta possibilitat sembla remota.

Mauriz no ha pagat cap cost d'adaptació a l'alcaldia, perquè de facto, ja havia fet de batlle a l'ombra els darrers mesos de Torres a l'Ajuntament. Entre això i tenint molt clar cap a on havia d'empènyer el seu discurs i les seves accions, molt haurien de canviar les coses perquè no repeteixi a partir de 2027.