Isaac Bosch exposa una retrospectiva de la seva trajectòria com a il·lustrador al MoMa de Manresa

El MoMa Espai Cultural de Manresa acull l'exposició L'art d'il·lustrar: retrospectiva d'un ofici de l'artista local Isaac Bosch, una mostra que ofereix un recorregut complet per la seva extensa trajectòria com a il·lustrador, escriptor i dissenyador gràfic. La proposta expositiva no només mostra les seves il·lustracions finals, sinó que obre les portes al procés creatiu que hi ha darrere de cada obra: esbossos, proves de color, referències visuals, correccions i anotacions que sovint queden amagades al públic.

Una mirada profunda a l'ofici d'il·lustrador

L'exposició, oberta al públic de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, és una oportunitat per entendre el valor i la complexitat de l'ofici de l'il·lustrador. Tal com expressen els textos de la mostra, il·lustrar és molt més que dibuixar: és interpretar, comunicar, escoltar, investigar i sintetitzar visualment una història. Bosch, amb més de tres dècades de carrera, ha sabut convertir cada encàrrec en una peça artística que combina rigor tècnic i creativitat emocional.

La mostra fa un recorregut que convida a "mirar amb uns altres ulls" aquelles imatges que habitualment consumim amb rapidesa -com una il·lustració de portada, una làmina o el dibuix d'un conte infantil- per posar en valor la feina, sovint invisible, que fa possible cada peça. És, en aquest sentit, també un homenatge a tots els professionals de la il·lustració, un sector fonamental en el món editorial i cultural però no sempre prou reconegut.

L'univers creatiu d'un artista prolífic

Isaac Bosch (Manresa, 1973) és un dels il·lustradors més prolífics del país. La seva obra ha travessat fronteres i ha estat publicada en nombroses editorials i revistes especialitzades. Ha col·laborat amb National Geographic Kids, Youpi, Babar Magazine, Mes Premiers J'aime Lire, Bayard Jeunesse, Cavall Fort, La Galera, Enciclopèdia Catalana, RBA, Cruïlla, Combel, Alfaguara, Bromera i Edicions del Pirata, entre moltes altres.

Amb més de cinquanta llibres publicats -com a autor o il·lustrador-, Bosch ha rebut diversos premis de còmic i ha format part de projectes editorials com Pipiripip Magazine i Tamtam Magazine, de les quals va ser director artístic. També ha coescrit una biografia sobre Joan Vilanova, reconegut dibuixant manresà, en un gest de recuperació i homenatge al talent local.

El seu estil combina traç segur, composició equilibrada i una gran capacitat per connectar amb el públic infantil i juvenil, tot sense renunciar a una mirada crítica i reflexiva sobre la societat. L'exposició del MoMa mostra aquesta diversitat d'estils i registres, que s'adapten a les diferents publicacions i projectes, però sempre amb el segell propi de l'artista.

Un recorregut complet pel procés artístic

Un dels punts forts de la mostra és que no es limita a exposar les obres acabades. Tal com subratlla el text introductori de l'exposició, la il·lustració és un procés, i esdevé visible per al visitant a través de documents originals, materials de treball, anotacions i proves que mostren com una idea es transforma en imatge.

Aquesta voluntat de transparència ajuda a entendre millor com es construeix una il·lustració i convida també a reflexionar sobre el valor de la feina creativa en una societat accelerada, on les imatges es consumeixen a gran velocitat. En aquest sentit, la proposta del MoMa ofereix una pausa per mirar, entendre i valorar.

Visites i accés

L'exposició és d'entrada lliure i es pot visitar de dilluns a divendres, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 4 de la tarda a 8 del vespre. A més, es poden concertar visites guiades personalitzades escrivint al correu electrònic del MoMa, una opció especialment recomanada per a centres educatius, grups d'estudiants de disseny o il·lustració i públic interessat en conèixer de primera mà l'ofici de l'il·lustrador.

La mostra estarà oberta fins al 23 de juliol i suposa una excel·lent oportunitat per descobrir, o redescobrir, la feina d'un dels creadors visuals més destacats de la Catalunya Central.