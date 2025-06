Ampans celebrarà 60 anys d'inclusió amb una gran festa popular a Santa Maria de Comabella

La Fundació Ampans commemorarà aquest dissabte el seu 60è aniversari amb una jornada popular a Santa Maria de Comabella, a Santpedor, oberta a tota la comunitat. Sota el lema Molt fet, molt per fer, la celebració vol reconèixer la trajectòria de l'entitat en defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de salut mental o en situació de vulnerabilitat, i alhora mirar cap al futur amb optimisme i compromís. El moment més emblemàtic del dia serà l'actuació del grup Xiula i una gran foto de família que reunirà usuaris, famílies, treballadors, voluntaris i col·laboradors de l'entitat.

Activitats per a totes les edats i gustos

La jornada començarà a les 10 del matí amb una rebuda plena de màgia a càrrec de Set de Màgia, que donarà pas a una programació plena d'actuacions i propostes participatives. Al llarg del matí, la cultura popular prendrà el protagonisme amb els gegants de Sant Joan de Vilatorrada i de Castellcir, els castellers Tirallongues de Manresa, i la companyia de circ Filigranes. També hi serà Xàldiga Tallers de Festa, que oferirà el ball de La Tremenda.

Un dels moments més emotius serà l'actuació del grup Xiula, previst a 2/4 d'1 del migdia, que compartirà escenari amb la coral d'alumnes de l'escola Jeroni de Moragas per interpretar conjuntament la cançó T'estimo bastant. Aquesta actuació simbolitzarà la tasca educativa, emocional i d'inclusió que la fundació impulsa des de fa sis dècades.

La festa culminarà amb una gran foto de família a 3/4 de 2 del migdia, una imatge que vol expressar el sentiment de comunitat i la força col·lectiva d'un projecte compartit per milers de persones al llarg dels anys.

Tallers, visites i espais inclusius

Paral·lelament als espectacles, els assistents podran participar en tallers artístics i d'expressió, jocs infantils, activitats esportives i visites als serveis que la fundació té a Comabella. L'espai estarà dissenyat per acollir públics diversos, amb una zona tranquil·la pensada especialment per a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), i també amb servei de bar.

Per facilitar l'arribada, Ampans ha posat a disposició un servei gratuït de bus llançadora entre la plaça Espanya de Manresa i Santa Maria de Comabella, amb sortides a 2/4 i 3/4 de 10 del matí, i tornades a les 2 i 2/4 de 3 del migdia, gràcies a la col·laboració de l'empresa Sagalés.

60 anys d'història i compromís

La celebració vol ser també una mirada enrere per posar en valor el camí recorregut des que, l'any 1965, un grup de famílies va fundar Ampans preocupades pel futur dels seus fills amb discapacitat intel·lectual. Des d'aleshores, l'entitat ha crescut fins a convertir-se en un referent del sector social a Catalunya, amb més de 800 professionals que atenen anualment més de 2.000 persones.

L'entitat treballa per garantir drets i oportunitats en àmbits com l'educació, la inserció laboral, l'habitatge, l'atenció diürna i residencial, i l'acompanyament terapèutic i emocional. Amb una clara vocació d'innovació i treball en xarxa, Ampans promou també projectes d'emprenedoria social i aliances amb empreses, administracions i altres entitats del tercer sector.

Col·laboracions que fan possible la celebració

La jornada d'aniversari ha estat possible gràcies a una àmplia xarxa de complicitats. Han col·laborat activament entitats com els Tirallongues de Manresa, els Gegants de Castellcir, el Forn de Cabrianes, Aigües de Manresa, Xàldiga, Sònica, Pep La General, el CAE, Cube, CASMCACS i Jon Coke, entre d'altres. Totes elles han contribuït a crear un programa ric i variat que reflecteix la diversitat i l'arrelament territorial de la fundació.

Una celebració amb mirada de futur

El lema Molt fet, molt per fer resumeix l'esperit de la jornada. Ampans vol posar de manifest que, malgrat els grans avenços assolits en les darreres dècades, encara queda molt camí per recórrer per garantir una societat plenament inclusiva, justa i respectuosa amb la diversitat.