Els Armats de Manresa commemoraran el seu 25è aniversari amb una gran trobada dissabte

Manresa viurà aquest dissabte 8 de juny una jornada molt especial amb la celebració de la Trobada d'Armats amb motiu del 25è aniversari de l'Associació Cultural Recreativa Armats de Manresa. L'esdeveniment omplirà els carrers del centre amb una desfilada solemne i exhibicions que culminaran amb les tradicionals evolucions i la posada del corbat.

El recorregut s'iniciarà a les 11 del matí a la carretera de Vic (a l'Escola d'Arts) i continuarà pel passeig Pere III (per la Ben Plantada), Sant Domènec (12 del migdia), Born, Plana de l'Om i Sant Miquel, per arribar finalment a la plaça Major a la 1, on es faran les evolucions i la simbòlica posada del corbat, un dels moments més emblemàtics dels Armats.

La trobada, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, vol ser una celebració oberta a la ciutat i una mostra viva del compromís de l'entitat amb la tradició i la cultura popular. L'acte, a més, servirà per posar en valor la trajectòria de l'agrupació, que enguany compleix un quart de segle recreant les figures de la Roma clàssica amb rigor històric i gran implicació ciutadana.