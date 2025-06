Les Escodines celebrarà la Festa de la Vellesa amb activitats, reflexió i música als Jardins de la Cova

El barri manresà de les Escodines celebrarà aquest diumenge, 8 de juny, una nova edició de la Festa de la Vellesa, una diada festiva i reivindicativa dedicada a les persones grans. Organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la jornada tindrà lloc als Jardins de la Cova de Sant Ignasi, un espai emblemàtic del barri que acollirà activitats per estimular el cos, la ment i l'esperit en un ambient de convivència i reconeixement.

Activitat física, dinar popular i música

Les activitats començaran a les 11 del matí amb una sessió de gimnàstica dolça a càrrec d'Isabel Palazón, pensada especialment per a persones grans i amb l'objectiu d'activar el cos de manera suau i beneficiosa per a la salut. Es tracta d'una activitat accessible i pensada per fomentar la mobilitat, el benestar i el gaudi compartit.

A partir de 2/4 d'1 i fins a les 2 del migdia, la música començarà a animar els Jardins de la Cova amb diverses propostes musicals que acompanyaran l'ambient abans del dinar popular, que se servirà a les 2. Els tiquets per al dinar tenen un cost de 15 euros i es poden adquirir anticipadament a la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines.

Una taula rodona per reflexionar sobre l'etapa de la vellesa

La tarda, a partir de les 4 de la tarda, oferirà un espai per a la reflexió i el diàleg amb la taula rodona Com volem viure la nostra vellesa?, que serà moderada per la regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs.

L'objectiu de la trobada és posar sobre la taula els reptes i les oportunitats de l'etapa vital de la vellesa, abordant-la des de diferents mirades. Hi participaran tres ponents de trajectòries destacades:

Xavier Melloni , jesuïta de la Cova de Manresa, oferirà una visió centrada en la dimensió espiritual de l'envelliment.

, jesuïta de la Cova de Manresa, oferirà una visió centrada en la dimensió espiritual de l'envelliment. Cloti Morales , metgessa jubilada, parlarà sobre la importància de la salut i el benestar físic i emocional en aquesta etapa de la vida.

, metgessa jubilada, parlarà sobre la importància de la salut i el benestar físic i emocional en aquesta etapa de la vida. Joan Jorge Sánchez, científic i professor jubilat de la UPC, reflexionarà al voltant del concepte de longevitat i com viure una vellesa plena i desitjada.

Aquest espai pretén ser participatiu i obert, i vol generar un intercanvi enriquidor entre les persones assistents i els ponents, donant veu a la diversitat de vivències i visions sobre el fet d'envellir.

Cloenda musical amb el cor d'homes Lupulus Ensemble

La Festa de la Vellesa posarà el punt final amb un concert a 2/4 de 6 de la tarda a càrrec del cor d'homes Lupulus Ensemble, formació manresana que interpretarà un repertori variat amb el seu estil vocal característic. Serà un moment pensat per gaudir de la música en comunitat i tancar la jornada amb un esperit festiu i compartit.

Una jornada que reivindica les persones grans

Amb aquesta celebració, el barri de les Escodines reafirma el seu compromís amb les persones grans com a part activa i valuosa de la vida comunitària. La Festa de la Vellesa vol ser un espai per reconèixer la seva aportació, fomentar el vincle social i reivindicar una vellesa digna, activa i plena de sentit.

La jornada també serveix per visibilitzar la importància de generar espais inclusius i accessibles on la gent gran pugui expressar-se, participar i continuar sent protagonista. Tal com destaca l'organització, es tracta d'una festa "feta des del barri i per al barri", que cada any incorpora noves propostes per seguir dignificant aquesta etapa de la vida.

Totes les activitats són obertes al públic, i l'organització anima tothom, siguin grans o joves, a sumar-se a aquesta diada intergeneracional que posa la mirada al futur sense oblidar el valor de l'experiència.