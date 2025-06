Sant Fruitós busca Pubilla i Hereu per al 2025: obert el termini de candidatures

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert el termini per presentar candidatures per ser la nova Pubilla o el nou Hereu del municipi per a l'any 2025. Aquesta figura tradicional té com a objectiu representar Sant Fruitós en diversos actes arreu del territori català, donant a conèixer la identitat, cultura i costums del poble.

Hi poden optar tots els joves nascuts entre els anys 2004 i 2009 que visquin al municipi. A més de representar el poble, els nous escollits tindran l'oportunitat de viure una experiència enriquidora, conèixer altres joves implicats en el pubillatge d'arreu de Catalunya i formar part activa de la vida festiva i cultural santfruitosenca.

Per formalitzar la candidatura, cal descarregar i omplir el full d'inscripció (disponible a aquest enllaç) i fer-lo arribar abans del 3 de juliol. Es pot enviar per correu electrònic a Cultura de l'Ajuntament, o bé lliurar-lo presencialment a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament (carrer Padró, 72-74) o al Nexe Espai Jove.

Trobada informativa i proclamació

Tots els candidats hauran d'assistir a una trobada informativa que tindrà lloc el dijous 3 de juliol a les 8 del vespre a l'Ajuntament, on podran conèixer l'equip actual i resoldre dubtes sobre el procés de selecció.

La proclamació oficial dels nous representants es farà el dissabte 5 de juliol, coincidint amb els actes de la Festa Major d'Estiu. En aquest acte, l'actual Pubilla, Ivet Prat Escamilla, i les Dames Paula Ramos Garcia i Marina Cintas Marsal faran el relleu als nous escollits.

El pubillatge continua sent una tradició viva i amb força, que combina l'arrelament cultural amb l'oportunitat de representar amb orgull el municipi en l'àmbit nacional.