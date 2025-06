Efímera 2025: torna un dels festivals històrics d'art, ciència i sostenibilitat a Catalunya

Catalunya recupera aquest 2025 un dels seus festivals més singulars i inspiradors: Efímera, Festival internacional d'art d'acció, ciència i sostenibilitat, que després d'anys de silenci torna a Calders i Artés, entre el 8 i el 14 de juny, com a espai d'encontre entre artistes, científics i ciutadania. Amb una mirada crítica i sensible sobre la sobreproducció, el festival pren com a símbol l'insecte efímera -que només viu 24 hores- per reivindicar el procés creatiu, el pensament crític i la sostenibilitat.

La seu del festival serà el CACiS - El Forn de la Calç, centre d'art contemporani i sostenibilitat amb seu a Calders, que juntament amb A Nivell Produccions Culturals impulsa aquest retorn com una plataforma transdisciplinària que connecta creació, ecologia i recerca en un entorn natural.

Un retorn amb vocació de futur

L'Efímera no només recupera un festival pioner, sinó que repensa el format i el vincula a les problemàtiques del territori, en aquest cas, la recuperació de la roureda de les Tàpies, que serà l'eix temàtic i escenari de diversos debats i accions. El festival se suma així a una aposta per una cultura arrelada, amb valors transformadors, pedagògia crítica i una mirada ecològica compromesa.

Durant la setmana, el festival obre les seves portes a escoles, i organitza tallers com el de construcció amb pedra seca, a càrrec del Consorci del Moianès, per fomentar el coneixement i la participació activa en la cura del territori.

Poesia, acció i ciència per començar

Aquest diumenge 8 de juny, l'activitat arrenca amb el Transsecte poètic versus, ruta entre barraques de pedra seca amb les veus dels poetes Blanca Llum Vidal i Manuel Forcano, coordinada per Ton Armengol i Puig. Al migdia es podrà compartir un dinar popular, i a la tarda, una jornada de portes obertes a CACiS, visita a l'exposició Fita de l'artista Anna Benet i una conversa amb la directora Roser Oduber i l'artista resident Marilú Ríos Guerrero.

Dissabte 14: la gran jornada central

El dissabte 14 de juny serà el dia fort de l'Efímera, amb activitats contínues des del matí fins entrada la nit. La jornada començarà amb una caminada fins al bosc de la roureda de les Tàpies, on el consultor Jordi Puigdefàbregas liderarà un debat científic sobre el seu estat i importància. A la tornada, la botànica Anna Garcia oferirà un taller de tisanes amb les plantes recollides durant la caminada.

En paral·lel, el públic familiar podrà participar en el taller de pigmentació i tintes naturals amb Marilú Ríos Guerrero, i escoltar l'espectacle Un big bang en miniatura, a càrrec de Neus Masdeu.

Performance, instal·lacions i art efímer a la natura

A la tarda, el festival desplegarà tot el seu potencial creatiu amb performances, instal·lacions artístiques i accions repartides pel territori:

Laura Corcuera (Aragó): Geología de la cal viva, una performance entre art, periodisme i geologia.

(Aragó): Geología de la cal viva, una performance entre art, periodisme i geologia. Animal Religion (Moon Ribas i Quim Girón): Ramat simfònic, acció participativa amb esquellots electrònics.

(Moon Ribas i Quim Girón): Ramat simfònic, acció participativa amb esquellots electrònics. Enric Maurí : Mai no plou a gust de tothom, reflexió sobre l'abandonament dels boscos.

: Mai no plou a gust de tothom, reflexió sobre l'abandonament dels boscos. Marilú Ríos Guerrero : Cant al sol, acció poètica i xamànica de la cultura Wixárika.

: Cant al sol, acció poètica i xamànica de la cultura Wixárika. Sylvie Bussières (Québec): El gest i l'ombra, instal·lació sobre les ombres vegetals.

(Québec): El gest i l'ombra, instal·lació sobre les ombres vegetals. Núria Nia : Orientar-se en la foscor més absoluta, instal·lació audiovisual a la capella de Torrecabota.

: Orientar-se en la foscor més absoluta, instal·lació audiovisual a la capella de Torrecabota. Javier Olaizola : Invisibles, inscripció a la pedra sobre els oblidats dels sistemes.

: Invisibles, inscripció a la pedra sobre els oblidats dels sistemes. Maria Ribera i Irene Herbera : La pell dels camins, acció performativa itinerant.

i : La pell dels camins, acció performativa itinerant. Camilo Mutis i Paula Vicente Puiggròs: Fer aigües, intervenció col·lectiva en barraques de pedra seca.

Cinema sota les estrelles

El festival clourà amb sopar popular i projecció de curtmetratges a l'aire lliure, en col·laboració amb el Festival internacional de cinema independent de Villa de Leyva (Colòmbia). Es podran veure peces de Colòmbia, Corea del Sud i Argentina, com:

Hippos in gravitas ( Calderón & Piñeros )

) Todas mis cicatrices se desvanecen en el viento ( Carlos Velandia )

) Circle ( Joung Yumi )

) Bosquecito ( Paulina Muratore )

) Ojo de pez ( Gabriel Vargas )

) Luminaris (Juan Pablo Zaramella)

Una nova etapa, el mateix esperit

Amb aquesta nova edició, Efímera es consolida com un festival amb vocació pedagògica, territorial i transformadora, que defuig la lògica dels grans esdeveniments per centrar-se en el valor del procés, el respecte al medi i la creació col·laborativa.

Per garantir una experiència responsable, l'organització recomana portar roba i calçat còmodes, aigua i protecció solar, i respectar l'entorn natural, ja que el festival té lloc en espais amb gran biodiversitat. Els animals de companyia hi són benvinguts, sempre que vagin lligats i siguin sociables. El programa sencer, amb horaris i detall es pot consultar aquí.