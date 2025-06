El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, primer de la Catalunya Central a entrar a Apropa Cultura

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT) de Manresa s'ha convertit en el primer museu de la Catalunya Central a integrar-se al programa Apropa Cultura, una iniciativa pionera que té per objectiu acostar l'oferta cultural a persones en situació de vulnerabilitat. A partir d'aquest dimarts, entitats socials d'arreu del país poden reservar activitats adaptades a través de la plataforma d'Apropa Cultura, obrint una nova porta d'accés inclusiu al patrimoni de la ciutat.

L'entrada del MAT a aquest programa arriba després de la redacció del seu pla d'accessibilitat, i s'emmarca en la voluntat del centre de garantir una cultura realment oberta a tothom. En aquest sentit, el museu ofereix un ampli ventall de propostes adaptades a diversos ritmes i necessitats, com visites comentades, tallers creatius i itineraris que recorren la història tèxtil, hídrica i industrial de Manresa.

Tallers i activitats per a tots els públics

Les entitats que accedeixin al museu a través d'Apropa Cultura poden triar entre visites lliures o guiades al mateix museu, però també a espais com la Casa de la Culla, el Centre de l'Aigua de Can Font o la històrica Séquia de Manresa. Entre les propostes destaquen el taller El secret dels teixits: ordit i trama i les visites sensorials Els sons i el camí de l'aigua a la ciutat, especialment pensades per estimular la memòria i els sentits.

Una de les iniciatives més innovadores és El Museu de l'Aigua i el Tèxtil s'apropa, que trasllada part del museu a les residències de gent gran. A través de tallers participatius, aquesta activitat busca millorar l'estat d'ànim, afavorir les relacions personals i promoure l'esperança i el benestar entre les persones grans.

Cultura accessible i transformadora

Apropa Cultura és un programa amb més de 15 anys de trajectòria que connecta equipaments culturals amb entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat, trastorns de salut mental, gent gran, joves en risc d'exclusió o persones en situació de pobresa, entre d'altres. L'entrada del MAT reforça la presència d'aquest projecte a les comarques centrals i confirma el compromís de Manresa amb una cultura transformadora i inclusiva.

Amb aquesta nova aliança, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil fa un pas més per consolidar-se com a espai de referència en la difusió del patrimoni, però també com a agent actiu en la cohesió social i l'equitat d'accés a la cultura.