La revista «El Brogit» de Castellbell inicia nova etapa cobrint els municipis de Montserrat

Aquest divendres a 2/4 de 8 del vespre, a l'església de la Sagrada Família del barri de la Bauma, de Castellbell i el Vilar, es presentarà el primer número de la nova etapa de la revista El Brogit, que durant més de quaranta anys ha estat el periòdic informatiu del municipi, puntualment cada mes. La nova publicació, que a partir d'ara tindrà una periodicitat semestral i suma 84 pàgines, incorpora articles de profunditat que tenen com a fil conductor les experiències i el coneixement dels pobles a l'entorn de la muntanya de Montserrat. És per això que als col·laboradors de Castellbell i el Vilar se n'hi afegeixen de Monistrol de Montserrat, Rellinars, Marganell o Olesa, per citar-ne alguns d'aquest primer número renovat.

Segons els seus impulsors, El Brogit ha tingut una trajectòria llarga i fecunda, de persones que creien en la importància de compartir la informació per tal de crear comunitat. Molt més encara, amb els anys la revista s'ha vist acompanyada d'altres publicacions, especialment llibres però, també, de projectes audiovisuals tan celebrats com el de Roques que fan veure el col·lectiu impulsor com un veritable Centre d'Estudis local.

Avui la difusió informativa ha trobat nous canals, i des de les xarxes qualsevol notícia ens arriba en qüestió de segons. Per això, des del col·lectiu El Brogit han repensat la funció original i a partir d'aquest Sant Jordi es proposen una revista d'abast supramunicipal, que sumi les aportacions dels pobles que comparteixen la muntanya com a nexe d'unió. Un paisatge, és clar, però també maneres de fer, tradicions, reptes o experiències interessants. Aquest nou El Brogit de Montserrat voldrà aportar també elements de reflexió per al futur.

La presentació del proper divendres servirà per presentar els continguts de la nova publicació, els seus col·laboradors i la voluntat de celebrar l'esforç d'aquest pas. El Brogit compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i, en aquest primer acte públic, amb el suport de l'Associació Amics de l'església de la Bauma.