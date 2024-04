La biblioteca de Sant Fruitós organitza una hora del conte especial de Sant Jordi

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages oferirà aquest dijous una hora del conte especial, entorn la diada de Sant Jordi, on els infants podran gaudir de contes populars catalans. El narrador Joan de Boer explicarà la llegenda de Sant Jordi, però també altres contes populars catalans com el Patufet o la història de com es va crear la senyera.

Aquesta sessió, que començarà a les 6 de la tarda, va dirigida a nens i nenes a partir de 4 anys. L'aforament és limitat i cal inscriure's prèviament a la biblioteca, per telèfon al 93 878 82 05 o per correu electrònic.