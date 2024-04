La Plaça Catalunya de Manresa començarà a celebrar Sant Jordi aquest cap de setmana

L'AVV de la Barriada de Saldes - Plaça Catalunya de Manresa començarà aquest dissabte la seva Festa de Sant Jordi. A 2/4 d'11 del matí hi haurà una mostra de ball en línia, a la tarda una lectura de relats a 2/4 de 6, a les 6 es portarà a terme la mostra de balls tradicionals i a 1/4 de 7, la ballada de sardanes. Per acabar el dia, a les 8 del vespre hi haurà una botifarrada popular. Tots aquests actes es faran a la plaça Catalunya.

L'endemà diumenge, continuarà el programa de Sant Jordi amb una caminada a la Torre Santa Caterina amb un pica-pica per a tothom. La sortida serà a 2/4 de 9 del matí des de la plaça Catalunya.

Finalment, la festa es tancarà el dimarts 23 d'abril amb la venda de roses i la paradeta de llibres de segona mà durant tot el matí, a la vorera de davant de la plaça Catalunya.