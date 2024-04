La Trobada de cors socials omple Manresa de música de revolta

Cent seixanta integrants d'una dotzena de cors socials de tot el país han participat aquest dissabte a Manresa en una trobada de convivència, de compartir experiències, i de treball conjunt, que s'ha portat a terme a l'Ateneu la Séquia, i que ha finalitzat, ja a la tarda, amb una cantada de peces socials i de revolta per les principals places del Barri Antic.

Cantem les 40 de Sant Cugat del Vallès, el Cor Nebbia de Tona, el Cor Popular de la Vila de Gràcia Els 4 Galls, el Cor Sageta de Foc de Tarragona, la Coral Anna Alonso (Coral de La Base) de Barcelona, la Coral de dones Flor de Maig del Poblenou de Barcelona, la Coral Popular BdV de Barberà del Vallès, el Desacord de Gràcia, la Corral Rural de Cabanelles, el Montsing de Sant Esteve de Palautordera i la Salvadora Catà de Girona, amb l'Incordis de Manresa com a amfitrió, han participat a la Trobada de cors socials 2024.

El programa, a banda dels àpats, ha consistit en dinàmiques de coneixença, tècnica vocal, la presentació dels cors, un assaig per cordes de la cançó comuna i un assaig conjunt. Després del vermut i el dinar, s'ha fet un debat sobre què és un cor social i s'ha finalitzat la jornada amb cantades en un recorregut que ha inclòs la plaça Major, la plaça Europa, la plaça de Puigmercadal, la plana de l'Om, la plaça Gispert i la plaça Fius i Palà.

En aquests moments, a Catalunya hi ha uns vint-i-cinc cors socials censats i en actiu. La primera trobada de cors socials va tenir lloc l'any 2015 i d'ençà s'han fet a Sabadell, el 2016; Barcelona, 2017; la Floresta, 2019; Girona, 2022, i Igualada, 2023. A Manresa hi han participat dotze cors diferents, tot i que n'han cantat onze ja que un no tenia prous membres.

El cor manresà Incordis ha fet d'amfitrió de la Trobada. Incordis és un col·lectiu de persones que des del 2013 es troben a redós de l'Ateneu La Sèquia, de Manresa. El seu objectiu és cantar un repertori que ha estat significatiu en uns llocs i uns moments històrics molt diversos -des del segle XVII fins a l'actualitat-, com a expressió de grups que han lluitat per la justícia i la millora de les seves societats. Ha cantat les lluites per la propietat de la terra o contra l'esclavatge i la discriminació racial; l'exili i les migracions; la violència de gènere, o la manca d'habitatges dignes. I ho ha fet amb himnes immensament populars o amb cançons amb prou feines conegudes, però totes plenes de consciència, compromís i lluita.