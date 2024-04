Manresa celebrarà l'Any Clavé amb una cantada participativa com a acte central

Arran de la commemoració del bicentenari del naixement del compositor, escriptor, polític i fundador del moviment coral a Catalunya i impulsor del moviment associatiu, Josep Anselm Clavé (1824-1874), diverses entitats de la comarca del Bages se sumaran amb mitja dotzena d'activitats a la celebració de l'Any Clavé, promoguda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'acte central de la commemoració a Manresa serà el diumenge, 28 d'abril a 2/4 d'1 del migdia a la plaça Clavé de Manresa. Es tracta de l'Acció Clavé, una cantada d'homenatge a Clavé, que comptarà amb la participació de més de 300 cantaires de quinze agrupacions corals de Manresa i el Bages i Moianès, sota la direcció del santpedorenc Marc Reguant i amb l'acompanyament al piano de la manresana Viviana Salisi. L'acte -amb direcció escènica de Teti Canal i veus en off de Xavier Cots i Aina Cots- està organitzat per l'Ajuntament de Manresa, l'Associació Cultural El Galliner, el Centre d'Estudis del Bages, Manresana d'Equipaments Escènics, Òmnium Bages-Moianès i Promoció Memòria Popular, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants dels carrers Urgell, Jaume I, Mel i rodalies de Manresa.

A la cantada hi participaran: la Capella de música de la Seu de Manresa - direcció Joel Díaz, Coral Escriny de Santpedor - direcció Marc Reguant, la Coral Eswèrtia de Manresa - direcció Cristina Gamisans, la Coral Font del Fil de Manresa - direcció Míriam Díaz Casas, la Coral FUB_Sèniors de Manresa - direcció Rosa Ortega, la Coral Harmonia - Castell de Manresa - direcció Montserrat Perramon, La Coral La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada - direcció Rosa Ortega, la Coral Llanterna de Súria - direcció Montserrat Fàbrega, la Coral Romança de Callús - direcció Isidre Badia, Coral Dintre El Bosc canta del coro Sant Josep de Manresa - direcció Anna Giralt, els Lúpulus Ensemble de Manresa - direcció Ricard Cots, l'Orfeó Manresà – direcció Xavier Pagès, l'Orfeó Monistrolenc de Monistrol de Montserrat - direcció Joan Manel Cintora, la Societat Coral l'Estrella de Sant Vicenç de Castellet - direcció Xavier Mas i el cor Taral·lejant Albades de Calders - direcció Rosa Ortega. Tots plegats interpretaran tres peces de Clavé: La Font del roure, La Violeta i La maquinista. Després de la cantada hi haurà un dinar de germanor.

Abans de l'Acció Clavé del dissabte 28 d'abril, els dies 25 i 26 d'abril a les 7 de la tarda a l'Espai Òmnium es portaran a terme dues xerrades a l'entorn de Clavé. Per una banda, el dijous La petjada de Josep Anselm Clavé i Camps a la Catalunya Central a càrrec de la musicòloga Glòria Ballús. I l'endemà, la xerrada Josep Anselm Clavé: cultura, associacionisme i llibertat, a càrrec de Roger Canadell, professor de la UOC i autor -entre d'altres- dels llibre Josep Anselm Clavé. Una vida al servei de la cultura i la llibertat (Editorial Comanegra, 2016).

Per altra banda, el dissabte 29 de juny a les 7 de la tarda a la sala gran del teatre Kursaal es podrà veure la cantata juvenil El jove Anselm Clavé, amb la participació de l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Música de Manresa i alumnes de cant coral del mateix centre, a més a més d'altres escoles de música de la zona: la de Navarcles-Sant Fruitós, la de Santa Maria d'Oló, Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Olesa i Esparraguera. També hi participaran pràcticament tots els cors que el 28 d'abril hauran pres part a la cantada Acció Clavé. El jove Anselm Clavé s'haurà estrenat el 20 d'abril a l'Auditori de Barcelona en un format més gran.

Dins del marc de la 27a edició de la Fira Mediterrània, del 10 al 13 d'octubre, la Coral Sant Jordi presentarà proposta dins l'Obrador en comunitat, un espectacle amb la creació i direcció musical de Marc Parrot, la direcció escènica de Judith Pujol i la dramatúrgia de Ferran Dordal. Serà un espectacle que s'estrenarà dins del marc de la Fira Mediterrània i que també vol ser un homenatge a Josep Anselm Clavé. La data exacta encara està pendent de confirmar.