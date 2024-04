UManresa amplia el seu campus amb una nova seu per a la Clínica Odontològica Universitària

El Patronat de la Fundació Universitària Bages (FUB) ha aprovat, aquest divendres, l'adjudicació de les obres d'adequació d'un nou equipament de tres mil metres quadrats i dues plantes, que ha d'acollir la Clínica Odontològica Universitària (COU+), a partir del curs 2024-2025. Constructora d'ARO serà l'empresa que durà a terme l'obra per un import total de 4.576.361 euros, que inclou l'obra civil i les instal·lacions. La previsió és que finalitzi l'encàrrec abans del 15 de febrer de 2025.

La COU+ suposa una ampliació de l'actual Clínica Universitària (CU+) de la qual imitarà el seu model d'integració dins de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, combinant activitat docent i assistencial. Amb aquest edifici, situat a la cruïlla entre els carrers Ramon d'Iglésias i Concòrdia, el campus UManresa creix en conjunt fins als 30.000 metres quadrats.

Docència i atenció assistencial

La COU+ acollirà la pràctica clínica dels dos darrers cursos del grau en Odontologia, que la Facultat de Medicina ha començat a impartir aquest curs 2023-2024, i diferents màsters d'especialització i formació continuada d'aquesta àrea de coneixement. D'altra banda, també acollirà l'activitat del CFGS de Pròtesis Dentals que imparteix el Campus Professional UManresa.

Al mateix temps, com a clínica, oferirà serveis odontològics a la població en general que seran atesos per odontòlegs que combinaran la docència i la recerca a la Universitat amb la pràctica professional. L'expectativa és que la convivència de totes dues activitats, d'una banda, millori substancialment la connexió de l'estudiantat amb la pràctica assistencial real i, de l'altra, apropi serveis i tecnologia sanitaris punters a l'entorn, com ja passa actualment amb la Clínica Universitària i els estudis de Fisioteràpia, Logopèdia o Podologia a l'àrea de Manresa i el Bages. Els estudiants d'Odontologia començaran a utilitzar la COU+ a quart i cinquè curs del grau. El primer, segon i tercer curs del grau s'imparteix íntegrament al campus Vic.

La Facultat de Medicina amplia la seva presència al campus Manresa

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC amplia, amb la COU+, la seva presència al campus Manresa. Actualment, compta amb la Unitat Docent del grau en Medicina a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia. Des del curs 2023-2024, la facultat imparteix tres graus: Medicina, Odontologia i Audiologia General.