La UPC Manresa va fer jornada de portes obertes dissabte passat

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC va fer jornada de portes obertes dissabte passat del seu centre docent i de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM).

El futur estudiantat, així com els familiars, van poder conèixer els diferents estudis que es poden cursar a la UPC Manresa i resoldre dubtes sobre els graus que els interessen i les seves sortides professionals, a més de rebre informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques en empreses, entre d'altres qüestions.

La jornada va consistir en una visita a la BCUM, una presentació general de la UPC Manresa i presentacions dels diferents graus que s'imparteixen al centre. Acompanyats pel coordinador de grau corresponent, van visitar els laboratoris, les aules informàtiques, el TechLab Manresa i altres instal·lacions, i van rebre la informació de manera més propera i específica del grau que l'estudiantat es va mostrar interessat.

Properes jornades i sessions presencials i telemàtiques

Durant el curs estan previstes més jornades de portes obertes de graus així com sessions informatives de màsters. Hi ha programades jornades de portes obertes de graus presencials per al dia 11 de maig i virtuals per al dies 11 i 12 de juny. També es farà una sessió informativa de màsters presencial l'11 de maig i una virtual el 17 de juliol.