El Baxi Manresa buscarà la victòria en una pista tradicionalment difícil

El Baxi Manresa continua el seu compte enrere cap al final de la fase regular enfrontant-se al Monbus Obradoiro (dissabte, 18.00h. Movistar Deportes 4. Dial 191). A Fontes do Sar, els bagencs buscaran una victòria que els permeti mantenir-se dins les posicions de privilegi malgrat que a Santiago de Compostel·la no hi ha aconseguit darrerament massa bons resultats. Les darreres quatre visites han acabat amb derrota. Les dues últimes a la pròrroga. El darrer triomf del Baxi Manresa data de la temporada 2018-19 quan un gran Ryan Toolson va liderar els bagencs. D'aquell dia, només queden Guillem Jou per part dels manresans i Moncho Fernández a la banqueta gallega. Álvaro Muñoz ha canviat de bàndol però s'ha lesionat de gravetat i no podrà jugar.

Els bagencs han alterat aquesta setmana punts de la seva rutina. L'entrenament del divendres ha estat a l'escenari del partit ja que el Baxi Manresa ha viatjat abans del què és habitual en els partits fora de casa per encaixar bé els vols. L'equip es troba bé físicament tot i que, com és habitual, algun jugador s'ha perdut algun entrenament. Entre aquets, s'hi troba Brandon Taylor però no per cap tipus de lesió sinó perquè ha estat pare. La paternitat no impedirà Taylor ser present al partit.

Aquesta temporada, el Baxi Manresa sembla que li costen més els partits de casa que els de fora. Preguntat per aquesta qüestió, Pedro Martínez respon que "cada partit és diferent. Aquesta segona volta estem perdent partits a casa però contra rivals bons. I a fora guanyem quan podem. No donem res per fet i hem d'intentar fer un bon partit des del respecte. Hem de fer el nostre bàsquet i tan de bo el puguem treure".

El tècnic ha valorat de forma molt positiva la renovació de Dani Pérez per a les dues properes temporades i ha afegit que "espero que aviat es pugui anunciar alguna altra renovació. Sé que el club hi està treballant". En la mateixa prèvia, Pedro Martínez ha explicat que també té contracte de cara l'any vinent si bé el club sempre li obre la possibilitat si rep alguna oferta interessant. De moment, "ni la tinc ni l'espero".

El Monbus Obradoiro és un dels equips que lluita per eludir el descens a la LEB. De fet, és l'equip que acompanyaria el Zunder Palència a la divisió de plata si en aquests moments acabés la fase regular. Els compostel·lans es troben a una victòria de la salvació que ocupen Río Breogan i Coviran Granada. A aquesta delicada situació hi ha contribuït una ratxa de dotze derrotes en els darrers tretze partits. L'única victòria la va aconseguir el Monbus Obradoiro contra el Río Breogan en un partit amb tints dramàtics. Tot i això, una setmana més tard, el Barça va suar tinta per derrotar-lo.

Per escapar de la zona de descens, els gallecs han incorporat darrerament el base nord-americà Devon Dotson. Es tracta d'un jugador amb una breu experiència a l'NBA que ha fet el salt al continent europeu. Artem Pustovyi, Thomas Scrubb i Jordan Howard són altres jugadors destacats.

La caldera que acostuma a ser Fontes do Sar serà més caldera que mai ja que, davant la transcendència del partit, el club gallec ofereix a cada soci la possibilitat d'adquirir dues entrades a un preu de nou euros cadascuna fins la finalització d'existències. Pedro Martínez no es refia de la mala situació a la taula del seu rival i valora que "l'Obradoiro està en una situació de necessitat i preferiria que no hi estiguessin". Després afegeix que "darrerament estant jugant bé".

Fernando Calatrava, Fabio Fernández i Raúl Zamorano són els àrbitres designats per xiular el partit.