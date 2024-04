El CP Manresa guanya el Girona CH i manté la lluita pel campionat (4-1)

Veient com van les darreres jornades, el més mínim error en els cinc partits que queden definirà el campió de la Primera Catalana femenina, i qui aconseguirà pujar de catgoria. De nou, les tres primeres classificades han guanyat els seus compromisos i la classificació no es mou, amb el CP Manresa en segona posició a només un punt de les líders, el CHP Bigues i Riells, però amb l'average favorable a les vallesanes. Darrere, el CH Sant Jordi es troba a dos punts de les manresanes. Cal tenir en compte que només el campió aconsegueix l'ascens a l'OK Liga Plata Femenina.

En el partit de divendres passat, el CP Manresa es va imposar al Girona CH amb tres gols de Míriam Rodríguez i un gol de la capitana Queralt del Águila. El més important és que les jugadores manresanes semblen haver superat la mala ratxa de joc i resultats que els va fer perdre tot l'avantatge aconseguit durant la primera mitja lliga.

El proper dissabte a les 7 de la tarda, el CP Manresa tornarà a jugar al Pujolet. En aquesta ocasió contra la UE d'Horta.