El Baxi Manresa fa una passa enrere (90-97)

El bon inici del Baxi Manresa no ha tingut continuïtat. Els bagencs s'han vist superats pel Morabanc Andorra que, a més, ha certificat gairebé de forma matemàtica la seva permanència a l'ACB. El 48-33 que hi havia al marcador a mitjans del segon quart ha estat un miratge. Els andorrans han igualat posicions arribant al descans. A la segona part han estat molt superiors i han sumat una victòria que els permetrà afrontar les darreres quatre jornades amb tranquil·litat i que compromet la presència del Baxi Manresa entre els vuit primers.

Dani Garcia, Brancou Badio, Musa Sagnia, Devin Robinson i Marcis Steinbergs han format el quintet titular del Baxi Manresa. Jean Montero, Jerrick Harding, Stan Okoye, Aleksander Madsen i Tyson Pérez, el del Morabanc Andorra. La sortida no ha estat positiva per als bagencs. Okoye i Harding han sumat els cinc primers punts per als visitants. Badio ha trobat resposta des de la línia dels 6,75 amb dos encerts gairebé consecutius. (6-5, minut 3). El partit ha passat en una fase amb alt índex anotador. Badio continuava fent la seva feina a qui s'han unit Sagnia i Robinson. Pels andorrans, Harding rebia el suport de Tyson Pérez i Marin Maric (12-12, minut 5). Un parcial de 5-0 donava una primera renda significativa per als de Pedro Martínez. Però el Morabanc Andorra no s'ha deixat sorprendre i han aconseguit capgirar el marcador amb una anotació coral. En poca estona, s'ha passat d'un 17-12 favorable al Baxi Manresa a un 21-25 per als pirinencs. Els locals també han estat capaços de trencar la seva mala dinàmica i han remuntat la situació. Una primera part molt equilibrada i marcada per un alt índex d'anotació ha acabat amb una cistella de Pierre Oriola que donava un mínim avantatge al seu equip (30-28).

La sortida del Baxi Manresa al segon quart ha estat demolidora. Badio seguia en pla estel·lar i Robinson i Garcia el secundaven. Deu punts seguits més els quatre darrers dels primers deu minuts acumulaven un parcial de 14-0 que obria una primera escletxa important (40-28, minut 13). Cinc punts seguits de Harding semblaven que podien reenganxar el Morabanc Andorra al partit. El Baxi Manresa ha respost de forma contundent. Dos triples de Dani Garcia i Martinas Geben allunyaven, ni que fos momentàniament, qualsevol possibilitat de nerviosisme. Sagnia ampliava més la renda fins els quinze punts (48-33, minut 17). Mentrestant, els visitants havien de fiar la seva producció ofensiva a Harding. L'exManresa ha estat el jugador clau perquè el marcador s'anés igualant. Okoye n'ha estat el soci perfecte perquè la renda que duia el Baxi Manresa s'anés reduint. Al descans, quatre punts separaven els dos equips (53-49).

El Morabanc Andorra ha capgirat el marcador només tornar dels vestidors. El Baxi Manresa no trobava la forma de sumar al seu favor. El primer punts ha arribat des del tir lliure quan els àrbitres han assenyalat una tècnica a la banqueta visitant per tocar la pilota. Geben no ha errat. No obstant, el Baxi Manresa continuava perdut damunt la pista. Montero, desapercebut fins aquell moment, ha començat a produir. Com també ha fet Maric. La situació començava a complicar-se per a l'equip bagenc (56-62, minut 26). Sagnia ha protagonitzat dues bones accions que acostaven posicions. Ha estat un petit miratge ja que els de Pedro Martínez no trobaven solucions. Una contra culminada per Harding ampliava la renda del Morabanc Andorra i obligava el tècnic local de demanar temps mort (60-67, minut 28). Les solucions tampoc han arribat en aquests seixanta segons. Els dos equips estaven cada cop més lluny. El Baxi Manresa es veia obligat a remuntar al període definitiu (62-73).

El partit s'ha complicat encara més per als interessos manresans amb cinc punts més del Morabanc Andorra. Robinson i Badio han assumit pes en atac. No sempre amb encert. el nord-americà semblava l'únic argument ofensiu al quadre local. A més, les cistelles de Robinson sempre trobaven rèplica per part andorrana. L'encert de l'equip de Natxo Lezkano ha assestat el cop de gràcia quan encara quedaven tres minuts per jugar. La renda visitant ha arribat als divuit punts (74-92, minut 38). El punt d'honor del Baxi Manresa li ha permès maquillar el marcador al 90-97 final. La lluita continuarà la setmana vinent. Novament al Nou Congost contra el València Bàsquet.

Incidències: Emilio Pérez Pizarro, Carlos Cortés i David Sánchez Benito han xiulat el partit. Sense eliminats. Selom Mawugbe ha estat el jugador descartat per part del Baxi Manresa.