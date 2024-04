Manresa acull l'acte central del Dia de l'Educació Física al Carrer de Catalunya

Manresa, com a Ciutat Europea de l'Esport 2024, ha acollit aquest dimecres la presentació institucional i l'acte central del Dia de l'Educació Física al Carrer (DEFC) que se celebra a tot Catalunya, una jornada lúdica adreçada a mostrar la importància de l'Educació Física per al desenvolupament integral i integrat en totes les edats; conscienciar dels alts índexs de sedentarisme al nostre país amb el problema de salut que comporta i transmetre els valors que la pràctica de l'activitat física ajuda a potenciar com són l'esforç, l'autosuperació, la solidaritat, l'empatia i el treball en equip.

La presentació de la jornada ha tingut lloc a la sala de premsa de l'Ajuntament i ha comptat amb l'assistència del regidor d'Educació de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet; de la subdirectora general Ordenació Curricular del Departament d'Educació; Rita Ossó; del delegat subdirector de Programes i Infraestructures de la Secretaria de l'Esport i l'Activitat Física, Oriol Marcé, i del president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya (COPLEFC), Pere Manuel Gutiérrez.

En les intervencions, Pol Huguet ha destacat la voluntat de l'Ajuntament de promoure l'activitat física i l'esport amb programes diversos, entre els quals Esport a la Carta, de caràcter multiesportiu i amb la col·laboració dels clubs de la ciutat i així mateix ha remarcat que "a Manresa, entenem que educació i Educació Física van de bracet, per això hem volgut ser Ciutat Europea de l'Esport".

Al seu torn, Rita Ossó ha posat en valor "el significat de l'augment de les dades en la trajectòria del DEFC, gràcies als beneficis físics, mentals i emocionals que comporta", i s'ha referit a l'autonomia dels centres a l'hora de determinar la dedicació a l'Educació Física.

Per la seva part, Oriol Marcé ha recordat la significació "de declarar l'esport i l'activitat física com un bé essencial el 2022 i el fet que el Dia Mundial de l'Activitat Física i del DEFC comparteixen els principals objectius"; igualment, referint-se a l'èxit any rere any del DEFC, ha volgut significar el gran teixit esportiu que té Catalunya, així com l'existència de professionals conscienciats com a fonaments d'un país esportiu com som.

Finalment, Pere Manuel, com a president del COPLEFC, s'ha felicitat per les dades que es van assolint en cada edició, la qual cosa en situa com a capdavanters a l'Estat, però ha lamentat que, en canvi, "som a la cua pel que fa a dedicació horària, que ha situat en 1,83 hores al sistema educatiu". Per això ha desitjat que "les idees compartides dels beneficis de l'Educació Física es converteixen en una política efectiva de millora".

La plaça Major s'omple d'activitat física

Els parlaments institucionals han acabat amb la lectura del manifest del DEFC. A continuació han sortit a la plaça Major, on han aprofitat per comprovar en directe alguna de les activitats que dia constitueixen una sessió d'Educació Física al conjunt dels centres educatius del país i s'han fet la foto institucional de suport al significat del Dia de l'Educació Física al Carrer, enguany amb lema el +Educació Física, +salut mental, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'aconseguir un equilibri al voltant de la salut mental a través de l'Educació Física.

En l'activitat celebrada a la plaça Major, un centenar alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Escola Manresa, en dos torns, han practicat diverses activitats i jocs esportius en un ambient molt festiu.

62.000 alumnes, record de participació a Catalunya

Pel que fa a participació, el DEFC ha superat un nou rècord amb més de 62.000 alumnes implicats a tot Catalunya, i s'ha quedat ben a prop del de centres que es va assolir l'any passat (358), amb més de 320 escampats per tot el territori. Amb les dades provisionals, a Manresa han sortit al carrer prop de 700 alumnes, pertanyents a set centres educatius: Cal Gravat, UEC La Clau, Escola Bages, Escola Puigberenguer, La Salle Manresa, Institut Escola Manresa i FEDAC Manresa. Unes dades que pel que fa al Bages signifiquen 1.387 alumnes i un total de deu centres educatius. I respecte de la Catalunya Central, a més de la capital del Bages, també Igualada, Berga, Vic i Osona, com a caps de comarca, han fet seu el DEFC i s'han sumat al conjunt de Catalunya, des d'Alcanar i Ulldecona, fins a Figueres, la Seu d'Urgell i Viella, així com Lleida, Almacelles, Alcarr&a grave;s i Batea a les terres de ponent i nombroses ciutats de tota la costa, juntament amb la capital, Barcelona.

Una mica d'història

El DEFC va arrencar a la localitat asturiana de Laviana l'any 2011, on el professor d'Educació Física, Fran Flórez de la Sierra, coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física, va decidir sortir a fer la seva classe al carrer per donar-la a conèixer als veïns de la població. Catalunya s'hi va sumar el 2016 i cada any hi ha anat augmentant la participació i busca també vincular-hi, en col·laboració amb l'administració local, el municipi que gaudeixi de lla qualificació de Ciutat Europea de l'Esport, com han estat en edicions passades Mollet del Vallès, Sant Cugat de Vallès, Igualada o Martorell, i enguany Manresa.

Si aquella iniciativa buscava originalment trencar concepcions antiquades que socialment havien menystingut la matèria, actualment serveix per recordar que l'Educació Física és una assignatura integral i integradora, per a tothom i per a tota la vida, com a base per instaurar uns hàbits saludables i un estil de vida actiu. Es tracta d'una matèria educativa que no s'oblida mai, una matèria que reporta beneficis físics, mentals i emocionals, tant individualment com col·lectivament, motiu que en recomana la reivindicació i la dedicació.

DEFC2024, concurs i xarxes

Per ampliar la incidència i l'abast del DEFC, també s'ha previst la presència a les xarxes socials mitjançant l'etiqueta #DEFC2024, que ja està activa i permet anar exposant tant les activitats prèvies i de preparació, com les vivències d'aquest dia arreu del territori. I així mateix amb la voluntat de recollir l'esperit de l'organització dels centenars de classes d'Educació Física al Carrer arreu, es proposa un concurs fotogràfic que valorarà un jurat específic i que atorgarà un premi en material esportiu per al centre que sigui considerat "exemplar" en la celebració d'acord amb les imatges presentades.