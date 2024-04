Nova victòria de Marta Muixí a Pels Camins dels Matxos i segona posició de Lluís Ruiz Oller

La vint-i-dosena edició de la cursa de muntanya Pels Camins dels Matxos de Torelló, ha consagrat Marta Muixí com una de les millors corredores catalanes de l'actualitat. La rajadallenca, va assolir el seu tercer triomf a la prova, i se situa al capdavant del palmarès de Matxos. Per la seva banda, el cabrianenc Lluís Ruiz Oller va ser segon darrere un intractable Abel Carretero, que no li va donar opció.

En una jornada marcada per una calor impròpia de mitjans d'abril, més de 500 participants han pres la sortida per completar els 63 kilòmetres amb 3.600 metres de desnivell positiu, que corona cims emblemàtics com Bellmunt, el Puigsacalm o Cabrera. Ja de bon principi, Marta Muixí ha pres la capdavantera i ha coronat primera el santuari de Bellmunt, però en el descens s'ha vist relegada a la tercera posició. Helena Mercader ha agafat la iniciativa i amb el pas dels controls obria forat amb les perseguidores, però a partir del kilòmetre 40, Marta Muixí ha canviat el ritme i ha agafat el liderat que la portaria a creuar la meta amb un crono de 8h51'07". Helena Mercader ha estat segona amb 9h03'09" i el podi l'ha tancat Montse Gracia amb 9h10'15".

En categoria masculina la cursa ha estat vibrant sobretot en la primera meitat amb Abel Carretero, Lluís Ruiz Oller i Sergi Garcia intercanviant-se les posicions al capdavant amb un ritme frenètic. A l'alçada del Puigsacalm, Abel Carretero ha aconseguit agafar uns metres amb els seus companys i ha corregut en solitari per guanyar amb 6h34'17". El bagenc Lluís Ruiz Oller ha estat segon amb 6h41'37", i la tercera posició ha estat per a Sergi Garcia amb 6h42'28". El programa de la cursa el completaba el tastet de Matxos de 23 kilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu, amb victòries d'Arnau Montiel i Laia Montoya.

La temporada de Marta Muixí està sent brillant, ja que a la victòria de Matxos cal afegir-li el triomf a la Marató 4 termes de Mont-Roig del Camp i a l'UTBCN. La corredora del Collbaix-Celler el Molí està centrant tots els esporços d'enguany en la preparació de les 100 milles de la Val d'Aran by UTMB que es disputarà del 3 al 7 de juliol.