L'Avinent Manresa inicia la competició estatal de clubs amb mal peu

Tant el masculí com el femení de l'Avinent Manresa hauran de prémer les dents a la segona jornada de la competició estatal de clubs, el cap de setmana del 4 i 5 de maig, per acumular punts de cara a la final, el 25 i 26 de maig, i evitar el descens després d'una primera jornada en què han quedat últims en els seus respectius compromisos.

El masculí, que debutava a Primera Divisió estatal després de l'ascens de la temporada passada, ha quadat quart en la jornada que els enfrontava a l'UCAM Cartagena, el CE Safor i l'Aldhara Lleida UA. El femení, a Divisió d'Honor, ha fet el mateix resultat darrere el Trops Cuevas de Nerja, l'Unicaja Jaén i el CA Alcorcón.

Tot i així, en terres valencianes, l'equip masculí, que debutava en la categoria, ha assolit fites més que interesants, com l'excel·lent salt de 7,55 metres del santfruitosenc Jan Díaz en el concurs de llargada, que ha significat nou rècord absolut de l'entitat, a més de representar una de les tres victòries manresanes de la tarda. Biel Cirujeda, en la prova dels 400 metres llisos, s'ha imposat amb uns bons 48"99 ben secundat per el seu company d'equip Oriol Vergés que ha entrat segon amb 49"53. El club també s'ha aconseguit doblet en la perxa amb la victòria de Ricard Clemente amb 4'56 metres, idèntica altura que ha fet tambè Martí Serra.

El club ha aconseguit segones posicions a càrrec del migfondista Arnau Pujols en els 800 metres amb 1'56"75 i d'un polivalent Jan Díaz en els 110 metres tanques amb 15"09. També cal destacar les terceres posicions de Yassin L'Aziri en els 1.500 metres (4'10"67), d'Abel Casalí en els 3.000 metres llisos (9'07"72), de Pol Saperas en els 100 metres llisos (11"23), de Sergi Cabezón en el pes (14'16 metres), de Gerard Acín en triple (13'56 metres), i de Joan Jiménez en altura (1,90m).

Els quartets de relleus també han tingut una actuació destacada, tant en el relleu curt de 4x100 metres (Roig, Rovira, Clotet, Saperas), com en el de 4x400 metres (Estela, Vergés, Pujols, Cirujeda), entrant en les dues curses en segona posició, amb uns bons registres de 44"14 i 3'27"06, respectivament.

En terres madrilenyes, l'equip femení presentava una formació molt renovada, i amb alguna baixa sensible, respecte d'anys anteriors. Les liders de l'equip han estat a l'altura del compromis, amb una exultant Marina Guerrero que s'ha imposat en els 3.000 obstacles amb 10'48"60, després d'haver estat tercera en els 800 metres llisos amb uns destacats 2'11"28. També triomf de la tanquista Lerato Pagés en els 100 metres tanques amb 13"66. La internacional Laura Bou ha estat segona en els 400 metres llisos amb 53"38. També han obtingut segones posicions la saltadora Ona Bonet en altura amb 1,78 metres, la maratoniana Mireia Guarner en els 3.000 metres amb 9'50"47 i la marxadora Griselda Serret en els 5.000 metres marxa amb 23'28"66.

Cal esmentar l'excel·lent registre de Meritxell Tarragó en els 400 metres tanques, sisena amb un temps de 1'02"43. També és prou significativa la tercera posició del quartet de 4x400 metres (Tarragó, Pubill, Salabert, Bou) amb un temps de 3'54"98.

Enguany, l'equip femení ha canviat el seu perfil, sent un equip que es sentirà més cómode a la jornada final, on es decidiran les posicions de descens o permanència en la categoria, que es portarà a terme a una atleta per prova.