El Baxi Manresa trenca el malefici contra l'Obradoiro (86-94)

El Baxi Manresa ha sumat contra el Monbus Obradoiro la dissetena victòria. La que fa sis de forma consecutiva fora de casa. Les sortides de l'equip local al primer i segon quart ha causat problemes als bagencs. En totes dues ha sabut reaccionar. Als segons deu minuts especialment gràcies a una gran actuació de Brancou Badio. La situació ha canviat a la segona part amb un tercer quart de nítid domini manresà. Al darrer quart, semblava que el Baxi Manresa ho controlava quan s'ha posat deu punts a sobre. Jordan Howard ha intentat allargar el partit el màxim possible. Però als instants finals el Baxi Manresa ha tingut el cap fred i no s'ha deixat sorprendre. Brancou Badio ha estat excel·lent. Dani Pérez ha sumat només tres punts però en el moment més calent de la tarda.

Brandon Taylor, Brancou Badio, Juan Pablo Vaulet, Devin Robinson i Martinas Geben han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Devon Dotson, Jordan Howard, Thomas Scrubb, Marek Blazevic i Artem Pustovyi, els del Monbus Obradoiro. El quadre local ha proposat una defensa zonal d'inici. Robinson ha respost la idea de l'equip rival amb un llançament de tres punts. Ha estat l'única acció positiva del Baxi Manresa als primers minuts (9-3, minut 4). Pedro Martínez ha buscat augmentar la intensitat en defensa fent entrar a la pista Pierre Oriola i Musa Sagnia. Els manresans només trobaven el recurs del tir lliure per anotar. En canvi, el Monbus Obradoiro fiava els seus atacs a Howard. El base dels gallecs ha estat molt inspirat durant tot el primer quart que ha acabat amb 8 punts. Artem Pustovyi, amb els seus 219 centímetres, era un altre jugador que feia molt de mal a un Baxi Manresa molt desencertat. El Monbus ha arribat a doblar els bagencs al marcador (20-10). Només el darrer minut ha mig arreglat el marcador per als de Pedro Martínez (20-15, minut 10).

Un triple de Geben situava el seu equip a només dos punts. La resposta local ha estat demolidora. Un parcial de 6-0 augmentava novament les distàncies entre els dos equips. El Baxi Manresa no ha acusat el cop i, amb paciència, ha recuperat terreny. Guillem Jou completava un parcial de 0-10 amb un llançament de tres punts (26-28, minut 25). Era el segon avantatge dels manresans en tot el partit. Moncho Fernández ha demanat temps mort. Badio encara ha tingut temps d'ampliar el parcial del seu equip amb tres punts més. Tard o d'hora, el Monbus Obradoiro havia de trencar el parcial. El retorn a la zona ha frenat els atacs del Baxi Manresa. Els bagencs ja no estaven tant encertats i en aquesta ocasió qui ha remuntat ha estat el quadre gallec. Un triple de Musa Sagnia ha fixat el 35-38 que reflectia el marcador a la mitja part.

La segona part ha començat amb la tercera personal comesa per Robinson i un triple de Howard que empatava a 38. El Baxi Manresa no ha permès cap parcial al seu oponent sinó que l'ha aconseguit al seu favor. Dues accions de tir amb llançament addicionat donaven als de Pedro Martínez una màxima renda de sis punts (38-44, minut 22). Els nervis començaven a aparèixer a Fontes de Sar amb una afició que protestava de valent contra els àrbitres. Aquest ambient caldejat no ha afectat els jugadors del Baxi Manresa que continuaven fent el seu partit (49-57, minut 26). El Monbus Obradoiro ha carregat el seu joc sobre Pustovyi. El gegant ucraïnès ha forçat moltes personals i s'ha mostrat encertat des del punt de personal. Insuficient per fer perillar el triomf parcial del Baxi Manresa (61-65, minut 30).

El període definitiu ha començat amb un tir lliure transformat per Geben fruit d'una tècnica a Fernández. Dani Garcia, fins llavors discret, ha liderat un nou cop de timó a favor del seu equip. Primer, ha assistit a Devin Robinson. I després, ha sumat cinc punts consecutius (63-73, minut 32). Tot semblava ben encarat per al Baxi Manresa fins que Howard ha aparegut amb dos triples seguits. El Baxi Manresa no s'ha atemorit i bones accions de Robinson i Oriola el mantenien davant. Els compostel·lans ho fiaven ja gairebé tot a Howard. Més quan Pustovyi ha estat eliminat amb encara més de tres minuts per jugar. Però Howard seguia amb el seu recital ofensiu. El quart triple del nord-americà durant el quart definitiu situava el 81-83 (minut 39). Malgrat la complicació del moment ni Williams ni Robinson s'han arronsat. Tampoc Rigoberto Mendoza ni Devon Dotson per als locals. Amb 86-87, Dani Pérez sumava els seus tres únics punts de partit en un moment clau que ha sentenciat el partit. La resta ha estat la cirereta que ha permès el Baxi Manresa sumar la dissetena victòria de la temporada (86-94).

Incidències: Fernando Calatrava, Fabio Fernández i Raúl Zamorano han xiulat el partit. Han eliminat Artem Pustovyi i Marek Blazevic. Marcis Steinbergs ha estat el jugador descartat per part del Baxi Manresa.