La Pirinaica ja acumula quinze partits sense perdre (1-2)

La Pirinaica ha sumat aquest dissabte la seva quinzena jornada consecutiva sense perdre a Primera Catalana després d'imposar-se al Sant Cugat a domicili per 1-2 amb un gol a l'últim minut de Peñarrubia. Els de la Mion afiancen d'aquesta manera la seva quarta posició a la taula, però encara queden lluny dels tres primers per intentar un assalt a posicions d'ascens a la lliga Elit.

Els manresans s'han avançat en el marcador tot just a l'arrencada de la segona part amb gol d'Alsina. Roca ha empatat per als vallesans al minut 75, però quan el partit semblava abocat a l'empat, Peñarrubia, al minut 89, ha fet el gol definitiu per als d'Oriol Hontangas, que mantenen aquesta increïble ratxa en competició.

El proper diumenge rebran al Camp Municipal de la Mion el Turó Peira en una bona ocasió per ampliar la ratxa. El partir serà en horari habitual, a les 12 del migdia.