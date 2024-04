Manresa viu el campionat del Platja d'Aro a la Divisió d'Honor d'escacs

El Platja d'Aro s'ha proclamat campió de la Divisió d'Honor de la Lliga Catalana d'Escacs per a clubs després d'imposar-se al Colon Sabadell per 7-3 durant la final que s'ha disputat aquest dissabte en un Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa ple de taulells, peces, escaquistes i aficionats que no s'han volgut deixar perdre la jornada.

Després d'un campionat en format de lliga en dos grups de tots contra tots, aquest dissabte, Manresa, com a ciutat europea de l'esport, ha acollit la jornada definitiva en què els clubs classificats en la mateixa posició en cadascun dels grups s'han enfrontat entre ells per definir la classificació final.

Així, de l'enfrontament entre Platja d'Aro i Colon Sabadell, 7-3, n'han sortit el campió i el subcampió. El Barberà ha quedat tercer després de superar el Sant Andreu 6 1/2-3 1/2; l'Ateneu Colon ha estat cinquè per la victòria davant el Figueres 6-4, i, finalment, el Barcelona ha quedat setè després d'imposar-se al Cerdanyola, 7-3.

Aquest dissabte, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil ha viscut una tarda ideal per als aficionats als escacs, amb jugadors de primer nivell dels principals clubs del país, tot i que només s'hi han pogut veure dues dones escaquistes.