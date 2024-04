Pedro Martínez: «Excepte els primers deu minuts hem fet un partit molt bo»

El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, s'ha mostrat molt satisfet una vegada més del partit jugat pels seus jugadors a la pista del Monbus Obradoiro. Si bé ha lamentat un primer quart que ha estat més fluix, la resta de partit ha deixat bon sabor de boca a l'entrenador de l'equip bagenc. Martínez també ha destacat saber jugar amb els nervis del rival que necessitava la victòria imperiosament. "Guanyar aquí no és fàcil", ha comentat.

La defensa zonal ha estat un dels principals problemes que ha hagut de superar el Baxi Manresa a Fontes do Sar. Aquesta defensa ha impedit que el Baxi Manresa podés fer els tirs que en altres ocasions sí que ha pogut realitzar. "Ens han col·lapsat", ha explicat Martínez.

Una vegada més, Brancou Badio ha estat el jugador més destacat del Baxi Manresa en l'aspecte estadístic. Tot i destacar la importància de tenir un jugador com el senegalès, l'entrenador del Baxi Manresa ha posat dos noms més sobre la taula. Per un cantó, Pierre Oriola, autor de dues cistelles importants als darrers deu minuts. I per altre, Dani Pérez. El renovat base ha sentenciat el partit amb l'únic triple que ha anotat.