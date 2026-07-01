Cinc mercats i fires a Catalunya per perdre-s’hi aquest estiu

Hi ha una cosa que passa cada any quan arriba el juliol. Les nits s’allarguen, la calor ens deixa respirar una mica quan el sol cau i, de sobte, els pobles de Catalunya tornen a tenir vida fora de l’horari habitual. Les places s’omplen, els carrers s’il·luminen amb llums càlides i l’aire fa olor de menjar acabat de fer i de fusta, de cervesa freda i de tardes que s’allarguen sense pressa.
És el mes dels mercats nocturns, de les fires d’artesania i de les festes que transformen pobles sencers en escenaris improvisats. Plans senzills, sense massa logística, que funcionen igual si hi vas amb família, amb amics o simplement a passejar i deixar-te portar.
En aquest Carretera i Manta us portem cinc propostes repartides pel territori per viure el juliol com s’ha de viure: quan ja és fosc, però encara no tens ganes de tornar a casa.
1. Riba Market (L’Escala, Alt Empordà)
Quan arriba el vespre a L'Escala, el passeig es converteix en una successió de parades, llums i gent caminant sense pressa. El Riba Market té aquest punt empordanès tan característic: tot sembla senzill, però tot està al seu lloc. Artesania, moda, objectes curiosos i petites parades que conviden a aturar-se cada dos passos.
El millor moment és quan el sol comença a caure i el port agafa aquell color taronja que només té la Costa Brava. L’ambient no és de pressa ni de compra compulsiva, sinó de passeig llarg, de mirar, comentar i anar picant alguna cosa pel camí. A més, podeu visitar el mercat durant tot l’estiu, ja que està obert cada dijous de 7 de la tarda a mitjanit del 2 de juliol fins al 27 d’agost. Des de Manresa hi és ben fàcil arribar, només cal seguir l'Eix Transversal (C-25) fins a Girona i enllaçar amb l'AP-7 i la C-31 en direcció a l'Escala. En menys de dues hores, el Mediterrani ja us donarà la benvinguda.
Des del mateix mercat, val la pena allargar la nit baixant cap a la platja o fent un gelat pel centre històric. I si ve de gust completar el dia, abans de visitar el mercat podeu anar a fer un bany ràpid en alguna cala propera i tranquil·la que, precisament d’aquestes, la Costa Brava en té moltes.
2. Mercat Romà de Iesso (Guissona, la Segarra)
A Guissona el juliol té una altra velocitat. Durant el Mercat Romà de Iesso, del 17 al 18 d'aquest mes, el centre del poble deixa de ser modern per unes hores i es transforma en una ciutat antiga plena de vida. Parades d’oficis, vestits d’època i un ambient que combina festa i recreació històrica.
El més curiós d’aquest mercat és com t’hi acabes immers sense adonar-te’n. Entre espectacles, música i activitats, el visitant passa de mirar a formar part de l’escena. A la tarda i al vespre, quan la calor afluixa, és quan el poble realment agafa ritme. Més enllà del mercat, el municipi organitza també, del 13 al 16 de juliol, una sèrie d’activitats lúdiques i culturals per gaudir dels capvespres a Guissona, quan la llum baixa i els carrers recuperen aquell punt de calma abans de la festa. És, probablement, l'escapada més fàcil de totes: des de Manresa, l'Eix Transversal us deixa a Guissona en menys d'una hora.
A pocs minuts del centre, el patrimoni arqueològic de la ciutat romana de Iesso ajuda a entendre d’on surt tot plegat. Passejar-hi abans o després del mercat dona una altra dimensió a la visita, com si el poble actual i el seu passat convisquessin al mateix temps. I si es vol allargar la sortida, els voltants de la Segarra ofereixen petits pobles tranquils i carreteres suaus per acabar el dia sense presses. Si no, un bon sopar a la fresca a Iesso és la manera perfecta de tancar el dia.
3. Fira d’artesania i Festa dels Càtars de Gósol (Berguedà)
Arribar a Gósol a l’estiu ja és part de l’experiència. El poble, envoltat de muntanya i dominat per la imponent silueta del Pedraforca, canvia completament quan se celebra la Fira d’Artesania i la Festa dels Càtars. Del 25 al 26 de juliol, els carrers de la vila s’omplen de parades, espectacles i activitats que transporten els visitants a una altra època.
El que fa especial aquesta celebració és precisament la seva vinculació amb la història càtara. Durant dos dies, Gósol recupera el seu passat medieval amb recreacions històriques, música, cercaviles i representacions que recorden el pas dels càtars per aquestes terres. Quan arriba el vespre i la temperatura baixa, l’ambient entre les cases de pedra del nucli antic acaba de fer la resta i converteix la visita en una experiència única. La millor manera d'arribar-hi és travessant Solsona i pujant cap al Berguedà per una carretera que ja forma part de l'experiència.
A tocar hi ha el Pedraforca, que domina tot el paisatge i recorda constantment on ets. Però també hi ha camins senzills que surten del mateix poble i permeten petites caminades sense complicacions. I per completar la visita, una passejada pel centre històric de Gósol o una parada en algun dels petits pobles del voltant del Berguedà allarguen perfectament una jornada que demana calma.
4. La Santa Market (Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà)
A Santa Cristina d’Aro el juliol es transforma en una mena de festival permanent. La Santa Market combina gastronomia, música, disseny i espais oberts en un format que no és exactament una fira tradicional, però tampoc un festival pur. Hi ha llum, moviment constant i una sensació de recinte que no s’acaba mai de recórrer del tot.
És d’aquells llocs on hi vas a sopar alguna cosa i acabes quedant-hi molta més estona del que havies previst. Entre food trucks, concerts i zones per seure i parlar, el temps passa sense que te n’adonis. Obert cada dia del 3 de juliol al 30 d’agost, s’ha convertit en un dels grans punts de trobada de les nits d’estiu al Baix Empordà, especialment quan la calor baixa i tot es relaxa.
I si ve de gust completar la nit, la zona del Baix Empordà ho posa fàcil: Calonge, Platja d’Aro o les cales properes són a tocar, i permeten acabar la jornada amb un passeig vora el mar o un últim bany sota la llum de la lluna. També és un bon punt per allargar la nit sense pressa, canviant el bullici del recinte pel silenci de la costa. Aprofiteu que des de qualsevol punt del Bages l'hora i mitja de camí passa volant. Teniu dues opcions per arribar, o bé per l'eix transversal fins a Franciac o baixar fins a agafar l'AP-7 i tot recta cap amunt fins a Santa Cristina d'Aro.
5. Festa del Renaixement de Tortosa (Baix Ebre)
Durant la Festa del Renaixement, la ciutat de Tortosa es transforma completament: carrers decorats, personatges d’època, tavernes i espectacles que converteixen el nucli antic en una recreació viva del segle XVI. Del 16 al 19 de juliol, Tortosa és, sense dubte, un destí ideal per gaudir de la cultura de Catalunya.
És una de les fires més intenses del país. No és només passejar i mirar, sinó entrar en una història que t’envolta per tot arreu. La nit hi té un paper clau: la il·luminació, la música i l’ambient fan que tot tingui un punt gairebé teatral. És una festivitat que no es visita, es viu. Tortosa és, sense dubte, un destí a considerar aquest juliol. Des de Manresa, el viatge fins a la capital del Baix Ebre és d'unes dues hores per l'Eix Transversal i l'AP-7. Una escapada perfecta per dedicar-hi tota la jornada amb família.
I fora del centre històric, el riu Ebre i els miradors de la ciutat ofereixen un contrapunt més tranquil. També val la pena aprofitar per descobrir el barri de la catedral o fer una escapada curta cap al Delta per acabar de completar una visita que va molt més enllà del mercat.
Quan el juliol surt al carrer
El que tenen en comú aquests mercats i fires no és només el que s’hi ven o s’hi mostra, sinó el que passa al voltant. Les converses que s’allarguen, les passejades sense rumb fix, els sopars que s’estiren perquè la temperatura acompanya i no hi ha pressa per tornar a casa.
El juliol a Catalunya té això: que convida a sortir sense necessitat de cap excusa. Arreu del territori, pobles i ciutats s’omplen de propostes per gaudir de l’estiu, ja sigui amb família, amb amics o simplement amb ganes de descobrir algun racó nou. Només cal tenir ganes de sortir, deixar-se portar i aprofitar tot allò que casa nostra ofereix durant aquests mesos.