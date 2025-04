Cinc miradors per gaudir de les millors vistes de Catalunya que no et pots perdre

Hi ha moments que ens fan sentir petits davant la immensitat del paisatge. Miradors que ens regalen panoràmiques de postal, silenci d’altura i aquella sensació d’estar, literalment, al capdamunt del món. I la primavera, amb la seva llum neta i el verd intens arreu, és una de les millors èpoques per pujar ben amunt i deixar-se captivar per l’entorn.

En aquest Carretera i Manta, et portem a cinc miradors espectaculars repartits per tot Catalunya. Des de les cingleres del Priorat fins als pics del Montseny, passant per la màgia de Montserrat i la pau del Pirineu lleidatà, et proposem rutes per mirar lluny i respirar fondo.

Les vistes des del morro de l'Abella, Tavertet

Tavertet Experience

Així que prepara calçat còmode, una mica de menjar per fer pícnic i la càmera (o el mòbil ben carregat), perquè ens enfilem cap als cims per veure el país des d’un altre punt de vista. Comencem!

Mirador de la Pertusa (Àger, Noguera)

La primera aturada d'aquesta aventura és a la Noguera, concretament al petit poble d’Àger. Des d’aquí, una ruta senyalitzada de poc més d’un quilòmetre ens porta fins a l’ermita de la Mare de Déu de la Pertusa, literalment penjada d’un penya-segat. Des del mirador, les vistes sobre el congost de Montrebei i el pantà de Canelles són senzillament espectaculars.

L'ermita de la Pertusa a Àger

Paeria de Balague / Carles Rabadà

Per arribar-hi, només cal seguir la carretera des d’Àger fins a l’aparcament del refugi de la Pertusa. A partir d’allà, una caminada fàcil ens acosta a aquest mirador natural que sembla tret d’un conte. És el punt perfecte per fer una pausa abans (o després) d’entrar al congost a peu o en caiac, una experiència també molt recomanable.

El pantà de Canelles és un racó únic del territori català

Catalunya Turisme

I ja que hi ets, no deixis de fer una volta per Àger i descobrir el seu nucli antic medieval. Si t’hi vols quedar a dinar, trobaràs restaurants i allotjaments rurals amb productes de la zona i un ambient tranquil que convida a desconnectar. Si t’hi vols quedar a dinar, trobaràs restaurants i allotjaments rurals amb productes de la zona i un ambient tranquil que convida a desconnectar.

Vista aèria del municipi d'Àger, a la Noguera

Wikimedia Commons

Cingles de Tavertet (Osona)

Ara ens desplacem fins al cor d’Osona, on el poble de Tavertet ens espera dalt d’un cingle amb vistes que treuen la respiració. El mirador principal, a tocar del nucli urbà, ofereix una vista privilegiada sobre el pantà de Sau, les Guilleries i els cingles de Collsacabra. Un lloc que convida el silenci i a contemplar l’horitzó.

Els cingles de Tavertet ofereixen una panoràmica única de la comarca d'Osona

Tavertet Experience

Pots arribar a Tavertet per carretera des de Vic o des de Rupit, en una ruta escènica plena de corbes però amb molt encant. Tot i això, a més del mirador principal, Tavertet és un municipi ple de racons amagats i val la pena contemplar cada un d'ells. No obstant, des del Carretera i Manta recomanem acostar-se al morro de l’Abella, un altre balcó natural a pocs minuts en cotxe que permet gaudir del pantà de Sau des d'un racó únic.

El morro de l'Abella és un mirador espectacular del pantà de Sau

Tripadvisor

I parlant de Rupit, ja que hi ets, apropa-t’hi! És un dels pobles més bonics de Catalunya, amb carrers empedrats, ponts penjants i racons de conte. A la zona també hi trobaràs restaurants que serveixen cuina tradicional catalana —no et perdis les carns a la brasa ni els embotits de la comarca.

Rupit i el seu encant són una visita recomanada en aquest itinerari

Osona Turisme

Pantà de Siurana (Priorat)

Pocs llocs tenen una combinació tan poderosa com Siurana: un poble amb encant medieval, penjat sobre un abisme, i un pantà d’aigües turqueses als seus peus. Des de diversos punts del poble —especialment des de la zona de l’església o el mirador de la Trona— la vista és de les que no s’obliden fàcilment. El paisatge és tan ampli que permet veure des de les serres veïnes fins a les vinyes que dibuixen el territori.

Aquest mirador català és una escapada obligatòria

Enoguia.cat

Per arribar-hi, només cal enfilar-se des de Cornudella de Montsant, per una carretera estreta però espectacular. Val la pena fer una parada abans de pujar per tastar algun vi del Priorat o visitar els cellers de la zona. Un cop a dalt, Siurana et captivarà: història, natura i unes vistes que deixen sense paraules.

El poble de Siurana és una parada obligada en aquesta ruta

Priorat

Completa la jornada fent una ruta a peu pels voltants o descansant al costat del pantà. Si ets dels que busquen una posta de sol memorable, aquest és el lloc. I si t’hi quedes a sopar, trobaràs petits restaurants amb cuina local i vistes incloses. A més, és un espai ideal per fer una escapada amb els més petits de la casa, i realitzar tota mena d'activitats amb ells.

El pantà de Siurana permet realitzar tota mena d'activitats amb tota la família

Turisme Siurana

Sant Pere de Rodes (Alt Empordà)

Ara marxem cap al nord, al capdamunt de la Serra de Rodes, on trobem el majestuós monestir de Sant Pere de Rodes. L’indret ja val la visita pel seu valor patrimonial, però el que realment et deixarà bocabadat és la vista: tota la badia del Port de la Selva als teus peus, amb el Cap de Creus retallat a l’horitzó. La llum del nord, especialment al capvespre, accentua les formes del relleu i pinta el mar amb tons daurats.

Aquest mirador permet gaudir de vistes de tota la Costa Brava

Gencat

S’hi arriba des de Vilajuïga o el Port de la Selva, per carreteres panoràmiques que ja fan pujar l’expectativa. Un cop al monestir, pots visitar-lo per dins i recórrer els miradors naturals dels voltants. També pots fer una ruta fins al castell de Sant Salvador de Verdera, des d’on les vistes encara són més àmplies i abasten pràcticament tot l’Empordà.

El Monestir de Sant Pere de Rodes és una parada obligatòria

Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Per acabar el dia, baixa fins al Port de la Selva i gaudeix de la seva atmosfera marinera. Passeja pel passeig marítim, observa les barques de pescadors tornant a port i deixa’t portar pel ritme tranquil del poble. Res millor que acabar l’excursió amb un bon plat de peix fresc al costat del mar, amb el record de les vistes encara ben viu a la retina.

El Port de la Selva és el lloc ideal per finalitzar aquesta ruta per l'Empordà

Josep M. Montaner

Mirador de Sant Jeroni (Montserrat, Bages)

Acabem aquest viatge a un dels llocs més emblemàtics de Catalunya: Montserrat. El mirador de Sant Jeroni, situat al punt més alt del massís, ofereix una panoràmica de 360º que pot arribar fins als Pirineus, el mar Mediterrani i les planes de Ponent, en dies clars. És un dels cims més accessibles i agraïts de fer, i permet descobrir racons amagats i formes rocoses que semblen escultures naturals.

El monestir de Montserrat des de Sant Jeroni

Fem Turisme

Per arribar-hi, pots començar des del Monestir de Montserrat, agafant el funicular de Sant Joan i, des d’allà, seguir el camí senyalitzat fins al cim (unes 2 hores d’anada i tornada, amb bon ritme). Si t’agrada caminar, també hi pots pujar completament a peu des del monestir. El desnivell és considerable, però les vistes compensen l’esforç amb escreix.

El Monestir de Montserrat, un lloc icònic de casa nostra

Josep Maria Muntaner

La recompensa, a banda de les vistes, és l’experiència de caminar entre les famoses formes rocoses de Montserrat, plenes de llegendes i energia. I en baixar, t’espera un passeig pel monestir, una visita a la Moreneta o una estona de silenci al camí dels Degotalls. Si et queda gana, aprofita per tastar els matons i formatges artesans que venen els productors locals a les parades del monestir.

El camí dels Degotalls permet caminar i gaudir de l'entorn de Montserrat

De ruta en ruta

Cada mirador és molt més que una bona foto per a les xarxes socials. Són llocs que ens obliguen a aturar-nos, aixecar la vista i respirar profundament. Que ens regalen perspectiva —literal i simbòlica— i que ens fan redescobrir la bellesa del territori.

El mirador de la Pertusa, un racó amagat del territori català

Turisme de Catalunya

Ja sigui entre els cingles del Priorat, els turons empordanesos o les altures de Montserrat, aquestes escapades ens connecten amb la natura i amb nosaltres mateixos. I el millor? No cal anar gaire lluny per trobar-los: Catalunya és plena de racons que valen la pena.

Així que ja ho saps: tria un dia, puja fins a dalt de tot i deixa’t impressionar. Perquè a vegades, només cal canviar el punt de vista per veure-ho tot una mica més clar.

🤝 Amb el suport de Tallers Ballús