Fem Manresa portarà al ple convertir la caserna de la Guàrdia Civil en habitatge públic

Fem Manresa portarà al ple municipal d’abril una de les propostes en matèria d'habitatge més mediàtica que va presentar durant la campanya de les eleccions municipals: convertir la caserna de la Guàrdia Civil en habitatge públic. Concretament, aposten per destinar-la a habitatge de lloguer social i reservar-ne una part per situacions d'emergència social, ja que les places actuals que disposa l'Ajuntament per aquest ús són del tot insuficients.

A més, des de Fem Manresa es recorda que, segons dades fetes públiques per ERC, la caserna de la Guàrdia Civil compta amb 78 habitatges, i el maig del 2023 només un terç d’aquests estaven ocupats. Des de la formació també veuen aquesta opció com una oportunitat per "alliberar la ciutat d'un cos repressor de l'Estat espanyol", al qual la ciutadania de Manresa "ha expressat clarament que no són benvinguts". En aquest sentit, recorden que el desembre del 2019 el ple municipal va aprovar una proposició presentada per Fem Manresa on es demanava el traspàs de les competències que encara tenen la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a la Generalitat de Catalunya, la retirada d'efectius dels dos cossos de la ciutat i el tancament de la caserna i la comissaria. Així, consideren que amb aquesta proposta, a més de garantir l'habitatge digne per a tots els manresans, també es farien passos cap a aquests acords.

La candidatura assegura que "no entendria que la moció no tirés endavant", ja que el principal partit del govern manresà, ERC, també va anunciar durant la campanya electoral la intenció de convertir la caserna de la Guàrdia Civil en pisos per a joves. En aquell moment, l’alcalde Marc Aloy es va comprometre a posar-se en contacte amb el president del govern espanyol tan bon punt tornés a ser alcalde de la ciutat per obrir un període de negociació formal. A la vegada, recorden que, tot i que durant la presentació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2015 es va posar sobre la taula la requalificació de la caserna per a ús residencial, "aquesta mesura no s'ha portat mai a terme".

La moció presentada al ple d’abril inclou sol·licitar al govern espanyol la cessió de la caserna de la Guàrdia Civil per convertir-la en habitatges de lloguer social, mostrar el suport total a la demanda ciutadana de retirar la Guàrdia Civil de Manresa i fer servir tots els recursos disponibles per aconseguir-ho, modificar el Pla Urbanístic per convertir la caserna en ús residencial i notificar a la Guàrdia Civil la voluntat municipal de veure'ls fora de la ciutat.