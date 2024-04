Junts demanarà al ple de Manresa que s'ordeni l'enclavament entre els carrers Montsec i Montalegre

El grup municipal de Junts per Manresa portarà al ple d'aquest dijous una moció que demana l'ordenació de l'encreuament entre els carrers Montsec i Montalegre al barri de la Mion, un espai que, segons assegura, "és escenari de conflictes" de trànsit.

Junts proposa que, en una primera actuació immediata se senyalitzi adequadament la cruïlla amb senyalització horitzontal, o sigui, amb pintura de superfície. La formació explica que, segons li han traslladat els veïns de la zona, alguns vehicles arriben a l'enclavament a gran velocitat i n'hi ha d'altres que estan mal aparcats i dificulten la mobilitat i visibilitat del tram.

Més enllà de la mesura d'urgència de pintar la senyalització, Junts també demana que en un termini de tres mesos, els govern elabori i presenti un projecte de millora definitiva d'aquest espai.

Pintar els aparcaments de l'Avinguda Francesc Macià

A banda de la moció, el grup municipal de Junts per Manresa també farà un prec a l'alcalde per a què es pintin els aparcaments horitzontals de l'Avinguda Francesc Macià, que actualment funcionen com a aparcaments en bateria sense cap tipus d'element d'ordenació.

Finalment, el grup municipal tornarà a preguntar quina és la mitjana de temps que triga l'Ajuntament per atorgar les llicències d'obres, atès que no s'ha enviat la resposta per escrit, tal com va demanar el seu president, Ramon Bacardit, en un ple anterior.