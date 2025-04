L'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada guanya un Premi Pilarín Bayés de contes

L'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada ha resultat premiada en la 22a edició del Premi Pilarín Bayés de contes, segons el veredicte que ha fet públic aquest dimecres l'Obra Social de Sant Joan de Déu i l'Editorial Mediterrània. Aquesta 22a edició, en la qual hi han participat més de 10.300 infants, ha convidat els infants a reflexionar sobre l'escola com a espai d'aprenentatge i transmissor de la cultura, però també de vincles i cures. La convocatòria ha rebut 1.510 contes, d'entre els quals se n'han seleccionat divuit premiats, que seran il·lustrats per la Pilarín Bayés i publicats en un llibre amb l'Editorial Mediterrània.

Els guanyadors

A banda de l'escola Joncadella de Sant Joan s'han premiat escoles de Barcelona, Girona, Badalona, Gurb, Tarragona, Sant Julià de Vilatorta, Cànoves i Samalús, Molins de Rei, Lleida, Ripoll, Sant Carles de la Ràpita, Cornellà de Llobregat, la Palma de Cerveró, Sant Just Desvern i Tortosa.

Les escoles dels centres guanyadors i els autors i autores dels contes seran convidades a una gran festa al teatre de l'Atlàntida de Vic el pròxim 3 de juny a on rebran el llibre il·lustrat de la popular ninotaire de la mà del jurat i de la mateixa Pilarín Bayés.