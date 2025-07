Dotze mirades literàries a l'art prohibit: Lola Palau torna amb un recull inspirat en peces censurades

Després de visitar el Museu de l'Art Prohibit, tancat recentment, el col·lectiu Lola Palau ha bastit un nou volum de relats inspirats en algunes de les peces més provocadores i silenciades d'aquesta institució. El llibre, titulat Cròniques de la veritat prohibida i publicat per Pagès Editors, sortirà al setembre amb pròleg de Tatxo Benet i recull dotze textos d'autors reconeguts de la Catalunya Central, cadascun vinculat a una obra concreta.

Una proposta literària sobre art, censura i llibertat

Lola Palau és un col·lectiu literari format per dotze autors que ja ha deixat empremta amb obres com Que Déu ens agafi confessats (2018) i Dies de roses i vi (2021). Amb un to desenfadat i ple d'ironia, el grup ha sabut reinterpretar els Deu Manaments o les varietats de raïm com a matèria narrativa. Ara tornen amb Cròniques de la veritat prohibida, un projecte nascut després de visitar el Museu de l'Art Prohibit, que els va inspirar a escriure relats lliures i provocadors sobre peces censurades.

Cada autor parteix d'una obra concreta per construir una ficció que, tot i la llibertat formal, manté els valors crítics i transgressors de les creacions originals. El llibre inclou un pròleg de Tatxo Benet i es publicarà a principis de setembre amb Pagès Editors.

Els autors i els relats

Aquesta és la llista d'autors, amb el títol del seu relat i l'obra que els ha inspirat:

Llorenç Capdevila (El desgel) - Always Franco, d'Eugenio Merino

(El desgel) - Always Franco, d'Eugenio Merino David Clusellas (Quo vadis, Europa?) - Freedom fries, de Yoshua Okón

(Quo vadis, Europa?) - Freedom fries, de Yoshua Okón Imma Cortina (El somni de la raó) - Caprichos, de Goya

(El somni de la raó) - Caprichos, de Goya Pilar Duocastella (Un clau al mig del pit) - Suite 347, de Picasso

(Un clau al mig del pit) - Suite 347, de Picasso Jordi Estrada (Vols foc?) - Cajita de fósforos, de Mujeres Públicas

(Vols foc?) - Cajita de fósforos, de Mujeres Públicas Pep Garcia (El cos de Crist) - Amén, d'Abel Azcona

(El cos de Crist) - Amén, d'Abel Azcona Maria Dolors Guàrdia (Confidències) - Statue of a girl of peace, de Kim Eun-Sung i Kim Seo-Kyung

(Confidències) - Statue of a girl of peace, de Kim Eun-Sung i Kim Seo-Kyung Xavier Mas Craviotto (El silenci més bonic que hem sentit mai) - Smiling Copper, de Banksy

(El silenci més bonic que hem sentit mai) - Smiling Copper, de Banksy Lluís Montoliu i Viñeta (Alteració i mudança de Ceferino Cifuentes) - Espectador de Espectadores, d'Equipo Crónica

(Alteració i mudança de Ceferino Cifuentes) - Espectador de Espectadores, d'Equipo Crónica Antoni Pladevall (Una decisió molt delicada) - Piège à loup, d'Amina Benbouchta

(Una decisió molt delicada) - Piège à loup, d'Amina Benbouchta Miracle Sala (Oda a la llibertat) - Obres dels artistes de Guantánamo

(Oda a la llibertat) - Obres dels artistes de Guantánamo Josep Maria Solà (La petita mort) - L'estasidilatex, de Juan Francisco Casas

Tots ells tenen trajectòries consolidades, tant en narrativa com en altres gèneres, i molts han estat premiats o han col·laborat habitualment en mitjans.

Presentacions confirmades

L'agenda de presentacions començarà el 5 de setembre a la llibreria Ona de Barcelona, i continuarà el 12 de desembre a la Biblioteca Central d'Igualada. També es prepara una presentació a Manresa durant el setembre, amb data i lloc encara per confirmar.