Súria celebra una Castanyada amb música, jocs i tradició al Parc Macary i Viader

El Parc Municipal Macary i Viader de Súria va acollir dissabte passat la celebració de la Castanyada. La jornada va combinar activitats lúdiques, música en directe i tradició popular en una festa participativa que va reunir famílies, joves i gent gran.
Música, danses i jocs per a tothom
El programa de la Castanyada va començar a la tarda amb jocs de cucanya per als infants, que van donar el tret de sortida a una jornada festiva marcada per la convivència i l'ambient familiar. A continuació, els assistents van poder gaudir de concerts de músiques tradicionals i folk, amb el duet Lurretik i el grup Germà Negre, que van animar el públic amb danses participatives i ritmes populars.
L'objectiu de la celebració, segons l'organització, era revaloritzar la tradició de la Castanyada vinculada a la festivitat de Tots Sants i mantenir viu un espai de trobada intergeneracional.
Competició, castanyes i sopar popular
Un dels moments més destacats de la jornada va ser La Repicada, una competició formada per tres proves d'habilitat obertes a totes les edats. Aquesta activitat, ja consolidada dins del programa, va despertar gran participació i complicitat entre els assistents.
La festa també va comptar amb la tradicional venda de castanyes, acompanyada de servei de barra i sopar popular, que va allargar la celebració fins al vespre.
Una iniciativa col·lectiva per mantenir viva la tradició
La Castanyada de Súria va ser possible gràcies a la col·laboració entre entitats locals i el consistori. L'organització va anar a càrrec de Trapelles del Mig-Món i de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Súria, amb el suport de l'Agrupament Escolta i Guia Joan Ros.