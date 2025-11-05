El Bages reclama a la Generalitat recuperar el finançament del 33% per a les escoles de música

El Consell Comarcal del Bages i diversos ajuntaments de la comarca, encapçalats per Artés, han demanat al Departament d'Educació recuperar el model de cofinançament del 33% per a les escoles municipals de música i dansa. Reclamen a la Generalitat més suport econòmic per garantir l'accés universal a la formació artística, davant l'actual situació en què municipis i famílies assumeixen més del 80% del cost del servei.
Reunió amb la consellera per reclamar un finançament just
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, i l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, s'han reunit amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per traslladar-li una reivindicació compartida pels ajuntaments bagencs: millorar el finançament de les escoles municipals de música i dansa.
Els representants bagencs han exposat la situació econòmica actual d'aquests centres i l'esforç que fan els consistoris i les famílies per mantenir-los actius. La trobada dona continuïtat a la moció aprovada al juny pel Consell Comarcal i per diversos ajuntaments de la comarca, que instava el Govern i el Parlament a revertir l'infrafinançament actual i assegurar la sostenibilitat d'aquests equipaments culturals i educatius.
Els municipis i les famílies assumeixen més del 80% del cost
Segons el Consell Comarcal del Bages, els ajuntaments i les famílies cobreixen més del 80% del cost real de mantenir en funcionament les escoles municipals de música. Aquest desequilibri, adverteixen, posa en risc l'accés universal a la formació artística, especialment per als infants i joves amb menys recursos.
Per això, el Bages demana que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 incloguin la recuperació del model de cofinançament del 33% per part del Govern, vigent en etapes anteriors, per tal de garantir una aportació estable i equitativa.
Hernández: "Són molt més que equipaments culturals"
Durant la reunió, el president comarcal, Eloi Hernández, ha subratllat el valor educatiu i social d'aquests centres: "Les escoles municipals de música són molt més que equipaments culturals. Són espais que promouen la creativitat, el treball en equip i la cohesió comunitària, i permeten que qualsevol infant o jove, independentment de la renda familiar, pugui accedir a una educació musical de qualitat".
Per la seva banda, l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ha recordat l'esforç que fan els municipis per mantenir-les obertes: "Fa anys que fem un esforç molt important per sostenir aquest servei, però no podem continuar fent-ho només amb recursos locals i amb l'aportació de les famílies".
Forcada ha afegit que "si creiem de debò que la música és educació, cohesió i igualtat d'oportunitats, cal que la Generalitat hi torni a ser amb un compromís de finançament estable i suficient".
Compromís de treball conjunt
El Consell Comarcal del Bages ha ofert col·laboració a la conselleria per definir un model de finançament més just i estable que garanteixi la continuïtat i l'accessibilitat de les escoles municipals de música i dansa arreu del país.
Segons fonts del Consell, des del Departament d'Educació s'ha proposat crear un grup de treball específic, amb la participació de l'Ajuntament d'Artés, per abordar aquesta problemàtica i buscar solucions conjuntes.