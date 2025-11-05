El director de la Unió Musical del Bages Dídac Mirallas dirigirà una tocada conjunta de 1.200 músics a Montserrat

La Unió Musical del Bages serà una de les 27 bandes que participaran aquest diumenge 9 de novembre a la 41a Trobada de Bandes de Música de Catalunya, que se celebrarà a Montserrat coincidint amb el Mil·lenari del Monestir. El seu director, el bagenc Dídac Mirallas, dirigirà la tocada conjunta de prop de 1.200 músics que posarà el punt culminant a una jornada de germanor i reivindicació de la música de banda.
Una cita històrica amb més de mil músics
La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM) reunirà diumenge més de 1.100 músics a l'Abadia de Montserrat en una trobada que celebra quatre dècades d'història i que enguany adquireix una dimensió especial coincidint amb la commemoració del Mil·lenari del Monestir (1025–2025). Més enllà d'un esdeveniment musical, la cita vol ser una mostra del paper que les bandes de música han tingut i continuen tenint en la vida cultural i social dels pobles i ciutats de Catalunya.
La Unió Musical del Bages hi participarà com una de les 27 agrupacions federades que hi prendran part. El seu director, Dídac Mirallas, ha estat designat per dirigir la gran tocada conjunta que aplegarà prop de 1.200 músics en una actuació multitudinària al cor de la muntanya de Montserrat, un dels moments més esperats de la jornada.
Música, tradició i germanor a Montserrat
El programa començarà a primera hora del matí amb la rebuda de les bandes i una cercavila pels espais de l'Abadia, entre les 9 i 3/4 d'11, que culminarà amb la desfilada d'exhibició a partir de les 12 del migdia. A la tarda, la plaça Santa Maria acollirà el concert final, a les 4, amb la participació de quatre bandes: la Banda Municipal de Lleida, la Banda Municipal de Música d'Alcanar, la Banda Santa Maria de Blanes i l'Agrupació Musical Cerdanyola del Vallès.
La trobada està coorganitzada per la FCSM i l'Abadia de Montserrat, amb el suport del Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona. Entre els assistents hi haurà representants institucionals i del món cultural i musical del país.
La música com a símbol de país
El president de la Federació Catalana de Societats Musicals, Joan Cañagueral, ha destacat que aquesta trobada "simbolitza la unió entre les bandes i el país; és una manera de celebrar mil anys d'història col·lectiva posant en valor la música com a llenguatge que ens identifica i ens uneix".