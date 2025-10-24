Jordi Martínez estrena el videoclip de «Black Soul», ple d'energia i fusió musical

El músic manresà Jordi Martinez ha estrenat el videoclip oficial de Black Soul, tema inclòs en el seu primer EP instrumental. El treball audiovisual recull l'ambient del concert de presentació del disc al teatre Kursaal, on el públic va exhaurir totes les entrades.
Un videoclip amb essència de directe
El guitarrista bagenc Jordi Martinez ha publicat el videoclip de la seva cançó Black Soul, una peça que forma part del seu primer àlbum instrumental, amb cinc temes on conflueixen el jazz, el blues i el rock. L'artista explica que el vídeo vol transmetre "l'energia viscuda la tarda del 26 de setembre al teatre Kursaal de Manresa", dia de l'estrena del disc i del concert de presentació.
Amb totes les entrades exhaurides amb un mes d'antelació, la vetllada va esdevenir una festa de la música en directe. El videoclip, disponible a YouTube, mostra l'entusiasme compartit entre els músics i el públic. L'acompanyen a l'escenari Pepsi Vall al baix i Dan Arisa a la bateria, formant un trio amb una gran complicitat i potència sonora.
Un EP amb personalitat pròpia
El disc de debut de Jordi Martinez inclou cinc composicions originals que ha anat creant al llarg dels darrers anys, amb la col·laboració d'alguns dels millors músics del país. Entre ells, Pep Poblet al saxo, Lluís Ribalta a la bateria, Jordi Franco al baix o Jordi González als teclats, entre d'altres.
Amb una producció acurada i un so que combina tècnica i sensibilitat, l'àlbum confirma l'estil propi del guitarrista: una fusió elegant de gèneres, plena de matisos i amb una gran càrrega expressiva.
Una trajectòria internacional
Des que va trepitjar un escenari amb només dotze anys, Jordi Martinez no ha deixat d'actuar arreu del territori català. Ha format part o ha dirigit grups com Autoput, Aquell Parell o Strombers, i ha treballat com a director musical del concursant d'Eufòria (TV3) Pedro da Costa. També ha compost per a artistes com Salva Racero (Lax'n Busto) i ha col·laborat amb músics d'arreu del món.
El seu talent l'ha portat a participar en certàmens internacionals a ciutats com Frankfurt o Los Angeles, on ha compartit experiències amb figures com Nathan East (Eric Clapton), Dweezil Zappa o George Clinton (Parliament Funkadelic).
Reconeixement de marques i professionals
La seva tècnica, energia escènica i capacitat d'adaptació li han valgut el reconeixement de marques de prestigi internacional. La firma nord-americana Eventide l'ha incorporat com a un dels seus pocs ambaixadors mundials, utilitzant la seva imatge en campanyes globals de producte.
A més, productors de renom com Tony Visconti (David Bowie) han elogiat la seva feina. Aquest conjunt de fites, sumat al seu carisma i professionalitat, consoliden Jordi Martinez com un dels guitarristes catalans amb més projecció internacional.