Jordi Martínez estrenarà «Black soul» al Kursaal amb totes les entrades exhaurides

Aquest divendres, 26 de setembre, a les 8 del vespre, el Kursaal de Manresa acollirà l'estrena de Black soul, el nou treball del guitarrista manresà Jordi Martínez. L'espectacle, que té les entrades exhaurides des de fa setmanes, comptarà amb una formació de trio i un repertori que fusiona funk, rock i altres estils.
Una estrena molt esperada a la Sala Petita
Amb entrades exhaurides, el guitarrista manresà Jordi Martínez presentarà el seu últim disc, Black soul, aquest divendres a la Sala Petita del Kursaal. Acompanyat per Pep Vall (baix elèctric) i Dan Arisa (bateria i percussions), Martínez oferirà un concert íntim i intens amb una proposta sonora molt personal.
Un músic de referència a l'escena manresana
Jordi Martínez és una figura activa i de referència a l'escena musical local, conegut per la seva energia i capacitat d'innovar a cada directe. Black soul recopila treballs que el guitarrista ha creat al llarg dels darrers anys amb diversos artistes, com Pep Poblet (saxo), Lluís Ribalta (bateria) i Jordi González (piano i teclats).
Funk, fusió i rock amb la guitarra com a protagonista
El públic del Kursaal podrà gaudir de composicions que transiten pel funk, la fusió i el rock, totes elles curosament arranjades per a aquesta estrena. Martínez destaca per posar sempre la guitarra al servei de la melodia, buscant transmetre emoció i intensitat fins a fer posar la pell de gallina als espectadors. Aquesta presentació consolida encara més el guitarrista com una de les veus musicals més potents de Manresa i del Bages.
A la taquilla del teatre hi haurà una edició limitada de l'estrena en format CD físic per qui el vulgui adquirir.