El Bages i el Moianès tanquen l'octubre amb una reducció interanual de l'atur superior al 7%

L'atur ha tornat a baixar a les comarques del Bages i el Moianès durant el mes d'octubre, i també a Manresa, en un període tradicionalment marcat per la finalització de contractes vinculats al sector turístic. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el descens és lleuger però consolida la tendència positiva dels darrers mesos, amb un descens interanual de més del 7% a totes dues comarques. A nivell provincial, la taxa d'atur es manté estable en el 8,4%, amb una lleugera pujada global del 0,4% respecte al setembre.
L'atur baixa lleument al Bages i consolida la tendència positiva
El Bages va tancar el mes d'octubre amb 8.350 persones aturades, que representen una taxa d'atur registral del 9,5% sobre la població activa. La xifra suposa 73 persones menys que el mes anterior, una reducció del 0,9%, i 671 menys que fa un any, amb una caiguda interanual del 7,4%.
Aquestes dades confirmen l'evolució positiva del mercat laboral bagenc, que continua reduint la desocupació en contrast amb l'augment registrat en altres comarques de la demarcació.
El Moianès, entre les comarques amb millors resultats
El Moianès és una de les zones amb una reducció més significativa de l'atur a la demarcació. A l'octubre hi havia 555 persones desocupades, un 3,8% menys que el mes anterior, és a dir, 22 persones menys. En comparació amb l'octubre de 2024, el descens és del 7,5%, amb 45 persones menys a les llistes de l'atur.
La taxa d'atur registral al Moianès se situa en el 7,5%, clarament per sota de la mitjana provincial. Aquest resultat confirma el bon comportament del teixit econòmic i productiu de la comarca, que lidera la reducció percentual dins la demarcació de Barcelona juntament amb el Lluçanès.
Manresa redueix l'atur però manté la taxa per sobre del 10%
A Manresa, el mes d'octubre s'ha tancat amb 4.272 persones aturades, fet que representa una taxa del 11,61% sobre la població activa. Tot i continuar sent una de les més elevades de la comarca, la capital bagenca ha reduït l'atur en 40 persones respecte al setembre (-0,93%) i en 296 en comparació amb fa un any (-6,48%).
Aquest descens confirma la tendència de millora gradual del mercat laboral manresà, amb una reducció continuada de la desocupació interanual durant el 2025.
Context provincial: lleu augment després de la temporada turística
A la demarcació de Barcelona, l'octubre s'ha tancat amb 241.927 persones aturades, un 0,4% més que al setembre però un 2,4% menys que un any enrere, segons l'informe mensual de la Diputació de Barcelona. Tot i aquest lleu repunt, la taxa d'atur provincial es manté en el 8,4%, la xifra més baixa dels últims divuit anys.
L'augment s'ha concentrat principalment en el sector serveis (0,5%) i entre les persones sense ocupació anterior (1,5%), mentre que ha baixat a la indústria (-0,1%) i sobretot a la construcció (-2%).
Per edats, l'increment de l'atur afecta sobretot els homes joves menors de 25 anys (4,2%), mentre que entre les dones l'augment és molt més moderat (0,1%).
El Bages i el Moianès, excepcions en un context d'estabilització
El Bages i el Moianès es desmarquen així de la tendència general d'augment provincial, consolidant la seva millora interanual sostinguda. Amb una reducció d'entre el 7 i el 7,5% respecte a l'any passat, les dues comarques mantenen xifres d'atur històricament baixes, fet que reforça el bon moment de l'activitat econòmica i l'ocupació al centre de Catalunya.