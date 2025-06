Pep Pérez porta més de quaranta anys d'underground i pop gràfic a l'Espai7 del Casino

L'Espai7 del Centre Cultural el Casino acollirà, a partir del 27 de juny, una exposició dedicada al dibuixant manresà Pep Pérez Torra. La mostra, que es podrà visitar fins al 20 de juliol, ofereix un recorregut exhaustiu per més de quaranta anys de trajectòria d'un autor clau per entendre el còmic underground català i l'escena gràfica alternativa de Manresa.

El projecte s'inaugurarà amb una sessió musical a càrrec del DJ Johny Feber i promet ser molt més que una retrospectiva: és una immersió en una forma de fer i de mirar el món, des de la militància gràfica fins al pop festiu i irònic, passant per l'activisme cultural i antifeixista dels noranta.

Un estil propi nascut del fanzine i el còmic alternatiu

L'exposició reuneix obra publicada a revistes com Frio, El Papel de la Merienda, Regió7, El Pou de la Gallina, Makoki, Ojalá te Mueras, TMEO, Saxifono o la mítica El Víbora, on va aparèixer la sèrie Raúl el Rude. Aquesta última, publicada als anys noranta, va consolidar Pep Pérez com una veu singular dins del panorama del còmic estatal.

Tot plegat parteix de la filosofia artística de l'autor: mirar el passat per construir el futur. I sempre, dibuixant el que vol. Aquesta coherència de fons es veu tant en els primers treballs als fanzines de Manresa com a Colajet, realitzat amb Galdric Sala, com en obres de maduresa com la sèrie experimental No Option, produïda entre 2013 i 2017.

Referents internacionals i actitud rude boy

El llenguatge gràfic de Pep Pérez beu de fonts molt diverses: des del Superlópez de Jan i els còmics de la revista 1984, fins als clàssics francesos com Clerc o Chaland, o als americans Wally Wood, Alex Toth, Jack Kirby i Rand Holmes. Però més enllà de l'estètica, l'exposició també dona veu a la seva actitud: rude boy, insubmís i compromès, retratant una Manresa rebel i underground a través de cartells, pamflets i publicacions.

Aquesta faceta es completa amb una mirada posterior cap a les arts plàstiques: a partir dels anys 2000, influenciat per Susanna Ayala, va incorporar el gravat i la pintura al seu univers, reinterpretant el Pop Art a l'estil Lichtenstein però des d'una òptica irònica i popular.

No Option: color, síntesi i mirada de futur

La culminació d'aquesta trajectòria arriba amb No Option, una sèrie de deu números que combina còmic, disseny i narrativa experimental. Considerada la seva obra més ambiciosa, No Option utilitza el color com a motor expressiu, projectant el seu estil cap a nous horitzons i consolidant la seva veu com a autor complet.

A més del reconeixement popular i underground, l'exposició també destaca els nombrosos guardons que ha rebut: premis al Concurs de Còmic de la Generalitat (1987, 1989), tres primeres posicions al Premi Còmic 7 (1990, 1994, 1998), i diversos reconeixements al Premi Joan Vilanova en la categoria de dibuix i gravat.

Visites i horaris

La mostra es podrà visitar fins al 20 de juliol, en horari de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa.