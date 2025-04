Manresa completa un dels Sant Jordi més lluïts dels darrers anys

El bon temps i el fet de caure en dimecres han donat ales al Sant Jordi d'enguany, en una de les edicions més lluïdes dels darrers anys a Manresa, similar al de l'any passat, que també va ser bo pel que fa a vendes. El Passeig ha estat un formigueig constant de vianants durant tot el dia, incloses les hores de migdia, quan acostuma a afluixar la jornada. Ja des de primera hora, amb les parades a mig muntar, la gent s'acostava a comprar la rosa o a tafanejar llibres.

A Manresa s'han instal·lat 161 parades d'entitats, llibres i roses -una xifra similar a l'any passat-, mentre que a Vic n'hi ha un centenar i Igualada supera la cinquantena. Els autors locals busquen el seu lloc entre els noms més mediàtics i al llarg del dia signaran exemplars.

Les parades de Manresa estan distribuïdes en 20 espais de venda de llibres, 92 de venda de roses, 20 de venda de llibres i roses, 8 d'artesania relacionada amb Sant Jordi, i 1 d'alimentació. A més, al Passeig davant del Casino hi ha la zona professional amb 17 parades més, 4 de les quals són floristes, 3 editorials, 8 llibreries i 2 més d'editors i venda. A més, en aquest tram hi ha una carpa on els autors locals signen els seus llibres durant tot el dia. Les parades han estat majoritàriament al passeig de Pere III i a la plaça Sant Domènec. En canvi, els carrers que havia de cuidar-se d'omplir l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major i Sant Miquel han quedat pràcticament deserts.

Segons ha explicat Antoni Daura, propietari de la Llibreria Parcir i president de la UBIC, els llibres més venuts al seu espai, un dels més representatius de Manresa, han estat Cor fort de Sílvia Soler, Diagonal Manhattan de Xavier Bosch, La catastròfica visita al zoo de Joël Dicker, Aquest tros de vida d'Estel Solé, Entre el paradís i l'apocalipsi de Xavier Sala i Martín, La dona del segle de Toni Cruanyes, Somiàvem una illa de Roc Casagran, i El llibre daurat de Lluís Llach. Entre els autors locals, Daura ha assegurat que les vendes han estat més repartides, tot i que "potser perquè va ser dels últims que es van anunciar", el llibre de Francesc Comas Manresa, espais perduts, ha sobresortit una mica sobre la resta.

Durant la jornada, el pati del Kursaal ha aplegat al matí més de mil infants de les escoles de Manresa que han pogut veure la representació de la llegenda de Sant Jordi a càrrec del Jan i la Júlia dels Serveis Educatius del Kursaal. A la tarda, el mateix espai ha tingut una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa.