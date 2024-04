Simpatitzants d'Aliança Catalana insulten l'alcalde de Navàs després de la piulada d'una candidata

Una piulada de la candidata número 5 per la demarcació de Barcelona d'Aliança Catalana, Imma Nadal, acusant l'Ajuntament de Navàs de negar-los el permís per posar una parada a la passada Fira de Primavera ha desencadenat en una cadena d'insults i amenaces contra la CUP, que governa el municipi, i contra el seu alcalde, Jaume Casals Tai, que ha anat més enllà de les xarxes i que s'ha traduït en pintades al poble.

El la piulada, la candidata de la formació d'extrema dreta assegurava que l'Ajuntament els havia negat el permís per fer parada a la fira "però passejant sí que s'hi poden veure altres partits com la CUP i ERC". Arran d'aquest comentari, les xarxes han replicat la queixa titllant la CUP de "feixistes", "colpistes", o amenaçant el batlle amb "fotre'l al contenidor de residus clínics". Les ofenses a Casals han arribat als carrers de Navàs, on en un contenidor han fet una pintada amb el missatge "Alcalde colpista".

Segons han explicat des de l'Ajuntament, Aliança Catalana va presentar la instància vuit dies abans de la celebració de la Fira de Primavera, "ja fora de termini". Per posar-ho en context, des del consistori expliquen que, a banda d'Aliança Catalana, "nou entitats més es van quedar sense permís per fer parada perquè van anar tard".

A la manera de Goebbels: "Una mentida repetida (o retuitada) mil vegades es converteix en veritat".

S'estan imposant visions esbiaixades per crear confusió (o fer campanya electoral).



I tot plegat deriva cap a amenaces. Potser no comparteixen bandera però sí les maneres. pic.twitter.com/VyG8b3W3Ob — Jaume Casals (@JaumeTai) April 16, 2024

No és la primera vegada que el partit xenòfob fa el paper de victimista a la comarca. Fa quinze dies també es van queixar a les xarxes que la Policia Local de Manresa els havia fet desmuntar una parada a Crist Rei, amb piulada inclosa de la pròpia cap de llista, Sílvia Orriols. El que no van explicar és que el partit havia demanat l'autorització per internet la nit abans sense donar temps a l'Ajuntament a respondre-la i, per tant, sense haver resolt la seva solicitut.