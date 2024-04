La Fira de Primavera de Navàs llueix sota un sol de ple estiu

Les terrasses de bar de Navàs han viscut una Fira de Primavera de luxe gràcies a una meteorologia que ha portat al municipi una calor de ple estiu que ha fet que molts visitants que han arribat d'arreu s'ho hagin pres en calma i hagin omplert tots els espais a l'ombra.

La Fira ha viscut un constant de visitants amunt i avall passant per les més de cent parades, fent alguna de la vintena d'activitats, o assistint a alguna de les quinze actuacions i mostres de cultura popular que s'han portat a terme. La Fira, a més, ha recuperat l'actuació castellera que no se celebrava des d'abans de la pandèmia, i ha tingut com a novetat la Ride'n'Roll car expo 2k24, una mostra de cotxes tunnejats. Això i tot, la parada dels 75 anys de bàsquet a Navàs ha estat possiblement la més visitada de la Fira.

Durant el cap de setmana han actuat Corcs DO i Zebrass, entre molts d'altres. Dissabte, l'espai sobiranies ha tornat a portar a plaça propostes alimentàries i de comunitats energètiques, i també s'han inaugurat les obres de reforma del Casal de la Gent Gran.