Ampans lliura en mà 2.600 roses a les residències de gent gran

Un any més i ja en van quatre, Ampans ha celebrat Sant Jordi d'una manera molt especial, entregant en mà més de 2.600 roses a les persones usuàries de 23 residències de la gent gran i centres de dia repartides en tres comarques (el Bages, l'Anoia i la Cerdanya). L'activitat impulsada per Ampans es va dur a terme per primera vegada el 23 d'abril de 2021. Des d'aleshores, l'entitat ha mantingut viu el projecte que ja s'ha incorporat com a una de les activitats més esperades de l'any per als usuaris dels serveis d'atenció diürna i ocupacional que porten les roses i les entreguen en mà a les residències. "És indescriptible l'emoció que sentim uns i altres amb aquesta iniciativa i s'ha convertit en un dia molt esperat per tots" expliquen des de l'organització d'Ampans.

S'han viscut moments plens de tendresa a més d' una vintena de residències de la gent gran i centres de dia on ja s'esperava la visita dels nois i noies usuaris de la fundació Ampans. Omplir de roses les residències de gent gran va ser un projecte post pandèmia, ideat pels serveis d'atenció diürna d'Ampans, fruit dels vincles que ja es mantenen al llarg de tot l'any entre entitats, amb tallers i activitats compartides que promouen la participació activa i fomenten la inclusió, el respecte i la convivència entre generacions.

Les roses s'han repartit a les següents residències i centres de dia:

La Fonts dels Capellans (Manresa)

Residència Sant Andreu (Manresa)

Residència Montblanc (Manresa)

Mutuam Manresa (Manresa)

Residència Sagrada Família (Manresa)

Residència Valldaura (Manresa)

Centre de Dia Sant Francesc (Manresa)

Residència d'Avis L'Atzavara (Sant Joan de Vilatorrada)

Centre de dia Masia del Calvet (Sant Salvador de Guardiola)

Centre Geriàtric del Bages (Castellbell i el Vilar)

Residència Sant Andreu Salut (Castellgalí)

Residència municipal El LLedoner (Sant Fruitós de Bages)

Residència Sant Francesc (Santpedor)

Residència l'Onada (Santpedor)

Residència Sant Sadurní (Callús)

Residència Sant Bernat (Sallent)

Residència Bellrepòs (Súria)

Residència Sant Andreu i Centre de Dia (Navarcles)

Residència Amavir de Vilanova del Camí (Anoia)

Centre de Dia de Masquefa (Anoia)

Residència de Puigcerdà (La Cerdanya)

Les roses també han arribat a les llars Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada i Mion de Manresa de la fundació Ampans, que acullen les persones més grans que resideixen als serveis de l'entitat. En aquests dos casos qui les ha lliurat han estat el col·lectiu de voluntaris de CaixaBank.

Junt amb les roses, s'ha entregat a les residències unes postals il·lustrades manualment, una a una, al taller L'Art de Viure del Centre Ocupacional de la fundació Ampans, amb una dedicatòria incorporada en nom de les empreses que han contribuït a fer realitat aquesta iniciativa d'omplir de roses les residències. La campanya ha estat possible gràcies a la participació de setze empreses.